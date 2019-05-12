Прощание с Доренко 12 мая не состоится из-за запрета полиции выдавать тело

Прощание с журналистом и главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко сегодня не состоится, так как полиция запретила выдавать вдове его тело.



Документ, подписанный заместителем начальника СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы Бахтиным, поступил во 2-й судебный морг сегодня ночью, говорится на сайте радиостанции.

В документе содержится распоряжение не выдавать тело для захоронения или кремации «в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы».



Уточняется, что решение было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака — Ксении и Екатерины Доренко. Они утверждают, что журналист мог быть отравлен.



Напомним, Доренко погиб вечером 9 мая в Москве. Позже стало известно, что журналиста похоронят на Троекуровском кладбище. Траурная церемония должна была состояться сегодня, в 11.00 по московскому времени.

