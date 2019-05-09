Умер журналист Сергей Доренко
В Москве погиб журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва», Сергей Доренко. Об этом в Twitter написал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно", — говорится в сообщении.
По данным "РИА Новости", смерть наступила от естественных причин. Перед этим он попал в ДТП на мотоцикле из-за плохого самочувствия.
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