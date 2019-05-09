Более 10 млн жителей России вышли на акцию «Бессмертный полк»

Более 10 миллионов человек по всей России приняли участие в акции «Бессмертный полк» в День Победы.

Всего на территории страны состоялось 3,7 тысячи мероприятий. Россияне выходили на шествия, неся с собой фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, передает «РИА Новости».

Напомним, в акции «Бессмертный полк» в Казани приняли участие около 170 тысяч человек.