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Более 10 млн жителей России вышли на акцию «Бессмертный полк»

20:25, 09.05.2019
Более 10 млн жителей России вышли на акцию «Бессмертный полк»
Фото: realnoevremya.ru

Более 10 миллионов человек по всей России приняли участие в акции «Бессмертный полк» в День Победы.

Всего на территории страны состоялось 3,7 тысячи мероприятий. Россияне выходили на шествия, неся с собой фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, передает «РИА Новости».

Напомним, в акции «Бессмертный полк» в Казани приняли участие около 170 тысяч человек.

Общество
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