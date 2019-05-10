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Радиостанция «Говорит Москва» сделала заявление по поводу причины смерти Доренко

11:34, 10.05.2019 1
Радиостанция «Говорит Москва» сделала заявление по поводу причины смерти Доренко
Фото: ru.wikipedia.org

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко, который умер накануне в Москве, является разрыв аорты. Об этом говорится в сообщении радиостанции «Говорит Москва», которая ссылается на заключение судмедэкспертизы.

«Аневризма грудной части аорты разорванная», — говорится в документе. Вскрытие было проведено минувшей ночью в морге при Троекуровском кладбище.

Доренко основал радиостанцию «Говорит Москва» в начале 2014 года и был ее главным редактором.

Ранее СМИ сообщили, что причиной смерти Доренко стала гемотампонада — нарушение функций сердца.

Происшествия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:27
    Похоже, в стране не осталось уже и грамотных судмедэкспертов, или, хотя бы, патологоанатомов?!.
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