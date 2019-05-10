Радиостанция «Говорит Москва» сделала заявление по поводу причины смерти Доренко

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко, который умер накануне в Москве, является разрыв аорты. Об этом говорится в сообщении радиостанции «Говорит Москва», которая ссылается на заключение судмедэкспертизы.

«Аневризма грудной части аорты разорванная», — говорится в документе. Вскрытие было проведено минувшей ночью в морге при Троекуровском кладбище.



Доренко основал радиостанцию «Говорит Москва» в начале 2014 года и был ее главным редактором.

Ранее СМИ сообщили, что причиной смерти Доренко стала гемотампонада — нарушение функций сердца.