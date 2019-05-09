В Новосибирске торжественно открыли памятник Иосифу Сталину
В день 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске был торжественно открыт памятник Иосифу Сталину.
Бюст советского вождя украшен подписью «генералиссимус Советского Союза Сталин». За памятником специально установлена стена из желтого кирпича, а также постамент с бронзовым орденом Победы.
В рамках открытия перед собравшимися выступил мэр города, первый секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть.
«Победители, вернувшиеся с фронта, восстанавливали экономику страны под руководством компартии и ее лидера Сталина... Сколько бы сегодня ни потратили время, чтобы оболгать наших героев, история и время все расставляют по местам», — цитирует его «РИА Новости».
Отмечается, что мероприятие не было включено в общегородской план празднования Дня Победы.
Монумент был установлен благодаря инициативной группе граждан совместно с региональным отделением КПРФ.
Напомним, ранее сообщалось, что уровень одобрения Сталина в России обновил исторический рекорд.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым