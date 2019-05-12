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В России вступили в силу новые правила получения детских пособий

11:54, 12.05.2019
В России вступили в силу новые правила получения детских пособий
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России с 12 мая начинают действовать новые правила получения детских пособий.

Теперь заявление на оформление пособия на первого и на второго ребенка можно подать в любом городе, а не только в том, где родители постоянно зарегистрированы. Кроме того, для их получения не нужна в том числе и временная регистрация, передает "Российская газета".

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, необходимы и другие изменения в законодательстве. В частности, должны быть разработаны и внедрены единые социальные стандарты поддержки семей детьми.

Ранее сообщалось, что МФЦ Татарстана начали принимать заявления на выплату детских пособий.

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