В России вступили в силу новые правила получения детских пособий

В России с 12 мая начинают действовать новые правила получения детских пособий.

Теперь заявление на оформление пособия на первого и на второго ребенка можно подать в любом городе, а не только в том, где родители постоянно зарегистрированы. Кроме того, для их получения не нужна в том числе и временная регистрация, передает "Российская газета".



По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, необходимы и другие изменения в законодательстве. В частности, должны быть разработаны и внедрены единые социальные стандарты поддержки семей детьми.



Ранее сообщалось, что МФЦ Татарстана начали принимать заявления на выплату детских пособий.

