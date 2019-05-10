Акция «Бессмертный полк» прошла в более чем 500 городах мира

Около 500 городов в 115 странах мира провели акцию «Бессмертный полк», приуроченную ко Дню Победы. Об этом заявил руководитель исполкома движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

По его словам, с 4 мая шествия начали проходить по всему миру. Первые прошли в Северной Америке. К примеру, в Торонто на акцию вышли 5 тысяч человек, в Нью-Йорке — 2 тысячи. Далее мероприятия прошли в Аргентине, Франции, Израиле и других странах.

Хуторской отметил большое количество участников в ряде стран. В Сербии в акции приняли участие более 10 тысяч человек, в Казахстане — 25 тысяч, в Молдове — 60 тысяч, передает «РИА Новости».

Шествия «Бессмертного полка» продолжатся до 12 мая.

Напомним, более 10 млн жителей России вышли на акцию «Бессмертный полк» в этом году.