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Путин проведет в Казани совещание по военной тематике

05:38, 13.05.2019
Путин проведет в Казани совещание по военной тематике
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведет серию совещаний на военную тематику в регионах. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Первое совещание пройдет в Казани в понедельник, 13 мая. Предварительно, будут обсуждаться вопросы оборонно-промышленного комплекса.

«Да. Подтверждаю. Будет еще одна региональная поездка», — цитирует «РИА Новости» Пескова.

Напомним, ранее Путин отдал ряд поручений по созданию новых социальных объектов в Татарстане.

ОбществоВласть Татарстан
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