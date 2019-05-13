Путин проведет в Казани совещание по военной тематике
Президент России Владимир Путин проведет серию совещаний на военную тематику в регионах. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Первое совещание пройдет в Казани в понедельник, 13 мая. Предварительно, будут обсуждаться вопросы оборонно-промышленного комплекса.
«Да. Подтверждаю. Будет еще одна региональная поездка», — цитирует «РИА Новости» Пескова.
Напомним, ранее Путин отдал ряд поручений по созданию новых социальных объектов в Татарстане.ОбществоВласть Татарстан
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