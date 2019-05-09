Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной в России

В России на данный момент осталось меньше 75,4 тыс. участников Великой Отечественной войны.

Лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», насчитывается 96,3 тыс. человек, бывших несовершеннолетних узников фашизма — 103,7 тыс. человек, тружеников тыла — 762,6 тыс. человек, бывших совершеннолетних узников фашизма — 144 человека, вдов инвалидов и участников войны — свыше 240 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

В целом в России проживает 1,28 млн инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов семей погибших, инвалидов и участников войны.

Ранее президент РТ Рустам Минниханов рассказал, что численность ветеранов Великой Отечественной войны в Татарстане за последние четыре года сократилась в два раза. Сегодня в республике проживает чуть более 38 тыс. ветеранов.