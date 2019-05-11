В России упростят правила тюнинга автомобилей

Россияне смогут обратиться в ГИБДД за получением разрешения на тюнинг автомобиля через интернет. Соответствующий документ МВД разместило на портале проектов нормативных правовых актов для обсуждения.



При этом для получения разрешения на тюнинг также не придется ехать в ГИБДД. Оно может быть выдано в электронном виде.



Как отмечает «Российская газета», до сих пор не было единых правил по изменению конструкции автомобиля, однако теперь появится перечень необходимых для тюнинга документов.

Согласно новым правилам, перед установкой допоборудования водитель должен обратиться в спецлабораторию, чтобы получить заключение о возможности определенного изменения конструкции машины.

Далее со всеми документами водитель должен обратиться в ГИБДД для получения разрешения, после — к производителю работ, затем снова в лабораторию для проведения испытаний и получения протокола этих испытаний, и уже затем — в подразделение ГИБДД вместе с машиной для ее осмотра.



Ранее правительство РФ подготовило поправки к законопроекту о техосмотре, согласно которым исключается обязательная видеофиксация процедуры техосмотра автомобилей.

