Главное за выходные: празднование 100-летия Башкирии, переименование Астаны в Нур-Султан, падение рыночной стоимости Boeing

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 25 марта.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в России связаны с употреблением алкоголя. По ее словам, в целом уязвимой возрастной категорией в стране являются мужчины 50—60 лет.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нур-Султан. Документ вступил в силу с момента его опубликования, а именно с 23 марта 2019 года. Также Токаев подписал закон о внесении изменений в конституцию страны в части переименования столицы в Нур-Султан.

В Уфе прошли праздничные мероприятия, посвященные 100-летию образования Республики Башкортостан. Почетным гостем стал президент РТ Рустам Минниханов. Позже он выложил совместное фото с врио главы Башкирии Радием Хабировым. На мероприятие были приглашены председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров и другие. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также обратился к жителям РБ с поздравлениями по поводу 100-летней годовщины образования республики.

Министр культуры Владимир Мединский предрек победу Сергея Лазарева на «Евровидении» в Тель-Авиве. «Кроме «Тату», никто не популярен за рубежом. «Маша и Медведь», «Тату», сейчас еще Сергей Лазарев победит на «Евровидении», и мир его чуть-чуть узнает», — сказал глава ведомства.

Бывший замминистра финансов РФ и бывший зампред ЦБ, экономист Сергей Алексашенко подсчитал, во сколько каждому россиянину обошлось присоединение Крыма. Всего, по его данным, с 2014—2019 годы Россия вложила около полутора триллиона рублей в Крым.

Сборная России по футболу обыграла команду Казахстана во втором туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла на стадионе «Астана Арена» и закончилась со счетом 0:4 в пользу россиян.

В марте рыночная стоимость компании Boeing сократилась более чем на $40 млрд после крушения самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии. Акции Boeing в этом месяце снизились почти на 18%.