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Минкульт РФ предрек Лазареву победу на «Евровидении»

02:31, 24.03.2019
Минкульт РФ предрек Лазареву победу на «Евровидении»
Фото: sergeylazarev.ru

Министр культуры Владимир Мединский предрек победу Сергея Лазарева на «Евровидении» в Тель-Авиве.

«Кроме «Тату» никто не популярен за рубежом. «Маша и Медведь», «Тату», сейчас еще Сергей Лазарев победит на «Евровидении», и мир его чуть-чуть узнает», — сказал глава ведомства в рамках дискуссии на IV Московском культурном форуме, его слова приводит «Интерфакс».

Ранее Лазарев представил песню под названием «Scream», с которой будет представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение-2019» в Израиле.

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