Сборная России разгромила команду Казахстана со счетом 4:0

Сборная России по футболу обыграла команду Казахстана во втором туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Встреча прошла на стадионе «Астана Арена» и закончилась со счетом 0:4 в пользу россиян. Дважды отличился Денис Черышев и один раз — Артем Дзюба. Автогол на счету игрока сборной Казахстана Абзала Бейсебекова.



Ранее футболисты сборной России уступили команде Бельгии в первом туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 1:3.