Новости спорта

07:55 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Сборная России разгромила команду Казахстана со счетом 4:0

18:53, 24.03.2019
Сборная России разгромила команду Казахстана со счетом 4:0
Фото: rfs.ru

Сборная России по футболу обыграла команду Казахстана во втором туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Встреча прошла на стадионе «Астана Арена» и закончилась со счетом 0:4 в пользу россиян. Дважды отличился Денис Черышев и один раз — Артем Дзюба. Автогол на счету игрока сборной Казахстана Абзала Бейсебекова.

Ранее футболисты сборной России уступили команде Бельгии в первом туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 1:3.

СпортФутбол
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров