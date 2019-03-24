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Экономист подсчитал, во сколько каждому россиянину обошлось присоединение Крыма

17:53, 24.03.2019 3
Экономист подсчитал, во сколько каждому россиянину обошлось присоединение Крыма
Фото: cbr.ru

Каждый житель России заплатил за присоединение Крыма около 10 тыс. рублей. Об этом бывший замминистра финансов РФ и бывший зампред ЦБ, экономист Сергей Алексашенко написал в своей книге «Русское экономическое чудо: что пошло не так?», отрывок из которой приводит Forbes.

Всего, по подсчетам экономиста, с 2014—2019 годы Россия вложила около полутора триллиона рублей в Крым. В эту сумму входят деньги на поддержку полуострова, выплату пенсий и инфраструктуру.

«Очень грубо — по 10 тысяч с каждого российского гражданина, включая беспомощных стариков и младенцев. Или расходы федерального бюджета на образование на протяжении 2 лет. Или расходы на здравоохранение на протяжении 3 лет. Или расходы на культуру на протяжении 15 лет. Или финансирование Российской академии наук в течение 357 лет», — написал Алексашенко.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (88%) положительно оценивают решение о воссоединении Крыма с Россией.

Общество
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 24 марта
    Кто за эту грубейшую ошибку будет держать ответ?
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  • Анонимно 24 марта
    Бред. Это на содержание, а из-за санкций по Крыму сколько заплазил каждый россиянин? Сотни тысяч
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  • Анонимно 24 марта
    А пенсионная реформа ? Грабеж среди бела дня.....
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