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Скворцова озвучила основную причину смертности мужчин в России

06:33, 23.03.2019 3
Скворцова озвучила основную причину смертности мужчин в России
Фото: kremlin.ru

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заметила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в России связаны с употреблением алкоголя, сообщает «РИА-Новости».

Она отмечает, что в целом уязвимой возрастной категорией в стране являются мужчины 50—60 лет.

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что потенциально 41% смертей в России предотвратимы. Этого можно добиться за счет информирования россиян о факторах риска, реализации мер, направленных на сокращение потребления алкоголя и табака, совершенствования медицинской профилактики и системы помощи, пояснила министр. По словам Скворцовой, за 2018 год врачи смогли спасти на 6,6 тыс. жизней больше, чем годом ранее.

ОбществоМедицина
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 23 марта
    И почему же в России мужчины злоупотребляют алкоголем?

    Неужто от хорошей жизни?
    Точно, все мужики в России это "золотая молодежь", беснующаяся от безделья и избытка денег.

    Правда знаток алкоголя Омар Хайям считал, что выпивают бедные, обездоленные, униженные и оскорбленные, чтобы забыться.
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  • Анонимно 23 марта
    И Омар Хайям был прав безусловно.
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  • Анонимно 23 марта
    весна скворец запел
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