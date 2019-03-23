Скворцова озвучила основную причину смертности мужчин в России

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заметила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в России связаны с употреблением алкоголя, сообщает «РИА-Новости».

Она отмечает, что в целом уязвимой возрастной категорией в стране являются мужчины 50—60 лет.

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что потенциально 41% смертей в России предотвратимы. Этого можно добиться за счет информирования россиян о факторах риска, реализации мер, направленных на сокращение потребления алкоголя и табака, совершенствования медицинской профилактики и системы помощи, пояснила министр. По словам Скворцовой, за 2018 год врачи смогли спасти на 6,6 тыс. жизней больше, чем годом ранее.