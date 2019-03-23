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Столицу Казахстана переименовали в Нур-Султан

10:47, 23.03.2019
Столицу Казахстана переименовали в Нур-Султан
Фото: pixabay.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нур-Султан. Текст документа размещен на официальном портале главы Казахстана.

Документ вступает в силу с момента его опубликования, а именно с 23 марта 2019 года. Также он подписал закон о внесении изменений в конституцию страны в части переименования столицы в Нур-Султан.

Напомним, ранее новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил увековечить имя Нурсултана Назарбаева и переименовать столицу страны в Нурсултан. Об этом он заявил в рамках вступления в должность. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил назвать улицы в городах именем Назарбаева. Он заявил, что все фотографии Назарбаева теперь имеют статус непременного атрибута публичных помещений, кабинетов чиновников. Кроме того, Нурсултан Назарбаев остается единственным и пожизненным Елбасы (отец народов).

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