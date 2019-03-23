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Минниханов выложил фотографию с Хабировым

15:11, 23.03.2019 1
Минниханов выложил фотографию с Хабировым
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в соцсетях фотографию с врио главы Башкирии Радией Хабировым.

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Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 23 Мар 2019 в 3:09 PDT

Также глава РТ выложил фотографии с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Напомним, что сегодня Минниханов прибыл в Уфу с рабочей поездкой.

Основная цель визита — участие в праздничном мероприятии, посвященном 100-летию образования Республики Башкортостан.

ОбществоВласть БашкортостанТатарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 марта
    Минниханов что-то неулыбчивый...
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