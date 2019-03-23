Минниханов выложил фотографию с Хабировым
Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в соцсетях фотографию с врио главы Башкирии Радией Хабировым.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 23 Мар 2019 в 3:09 PDT<svg width="«50px»" height="«50px»" viewbox="«0" 0="" 60="" 60»="" version="«1.1»" xmlns="«https://www.w3.org/2000/svg»" xmlns:xlink="«https://www.w3.org/1999/xlink»">Посмотреть эту публикацию в Instagram
Также глава РТ выложил фотографии с главой Удмуртии Александром Бречаловым.
Напомним, что сегодня Минниханов прибыл в Уфу с рабочей поездкой.
Основная цель визита — участие в праздничном мероприятии, посвященном 100-летию образования Республики Башкортостан.ОбществоВласть БашкортостанТатарстан
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