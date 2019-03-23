Стоимость Boeing в марте упала более чем на $40 млрд

В марте рыночная стоимость компании Boeing сократилась более чем на $40 млрд после крушения самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии.

Как сообщает CNN, акции Boeing в этом месяце снизились почти на 18%.

Напомним, что в результате крушения Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии погибли 149 человек, в том числе трое россиян, и восемь членов экипажа. Россия, США, Евросоюз и еще ряд стран запретили полеты этих самолетов.

Ранее сообщалось, что потери Boeing из-за отказов от 737 MAX оценивают в $2,4 млрд.

