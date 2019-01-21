Главное к утру 21 января: конец офшоров, льготы инвесторам, поздравления Шаймиеву

«Реальное время» публикует подборку самых интересных и значимых новостей к утру понедельника.

В воскресенье, 20 января, Госсоветнику РТ и первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву исполнилось 82 года. Видеоролик с поздравлениями опубликовал в Instagram его преемник Рустам Минниханов. Поздравил Шаймиева и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Минфин решил расширить программу поддержки инвесторов и предложил им новые льготы. Министерство подготовило законопроект, который позволит получить преференции при вложении в проект от 1 млрд рублей.

Компания PricewaterhouseCoopers (PwC) подготовила доклад об ужесточении требований офшоров к бизнесу. С начала 2019 года во многих офшорах заработали законы, которые обязывают компании вести реальную деятельность. Теперь для многих компаний встает вопрос: открывать реальный офис в привычных островных офшорах или перебираться в другие?

В правительстве посчитали целесообразным строительство первого участка ВСМ Москва — Казань. Речь идет о скоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода. Теперь необходимо заложить в бюджет 200 млрд рублей.

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинги России. Долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте остался на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом. Краткосрочный рейтинг иностранной валюте подтвержден на уровне «А-3».

Правительство собирается завершить работу над механизмом «регуляторной гильотины» до февраля 2020 года. Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, что механизм предусматривает анализ и пересмотр действующих обязательных для бизнеса нормативов и требований

Кроме того, к апрелю власти утвердят методику классификации гостиниц. Введение штрафов за отсутствие классификации у гостиницы отложили до 1 января 2020 года.

В Сибае местные власти начали раздавать местным жителям медицинские маски и активированный уголь, для защиты от смога. Однако эксперты считают, что это не поможет, поскольку необходимо использовать респираторы. Тем не менее администрация успела раздать более 7 тысяч масок.



