Кадыров поздравил Шаймиева с днем рождения

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Государственного Советника Татарстана, первого президента РТ Минтимера Шаймиева с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 82 года.

«Его знают, ценят и уважают в России и за ее пределами. В самые трудные и тяжелые времена Минтимер Шарипович сумел сохранить мир, стабильность, экономическое и социальное развитие в Татарстане. Нас всегда связывала искренняя дружба с народом Татарстана. В этом есть и значительная заслуга Минтимера Шаймиева. Я искренне желаю ему крепкого здоровья и долгих лет благополучной жизни», — написал он в telegram-канале.

Ранее Шаймиева с днем рождения поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Реальное время» в честь дня рождения Минтимера Шариповича Шаймиева подготовило подборку фотоиллюстраций минувших лет.