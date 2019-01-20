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Кадыров поздравил Шаймиева с днем рождения

17:57, 20.01.2019
Кадыров поздравил Шаймиева с днем рождения
Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Государственного Советника Татарстана, первого президента РТ Минтимера Шаймиева с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 82 года.

«Его знают, ценят и уважают в России и за ее пределами. В самые трудные и тяжелые времена Минтимер Шарипович сумел сохранить мир, стабильность, экономическое и социальное развитие в Татарстане. Нас всегда связывала искренняя дружба с народом Татарстана. В этом есть и значительная заслуга Минтимера Шаймиева. Я искренне желаю ему крепкого здоровья и долгих лет благополучной жизни», — написал он в telegram-канале.

Ранее Шаймиева с днем рождения поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Реальное время» в честь дня рождения Минтимера Шариповича Шаймиева подготовило подборку фотоиллюстраций минувших лет.

ОбществоВласть Татарстан
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