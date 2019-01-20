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Рустам Минниханов поздравил Минтимера Шаймиева с днем рождения

10:52, 20.01.2019
Рустам Минниханов поздравил Минтимера Шаймиева с днем рождения
Фото: скриншот видео

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил Минтимера Шаймиева с днем рождения и пожелал здоровья, долголетия и счастливой жизни.

Напомним, Государственному Советнику Татарстана, Председателю попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» и первому президенту РТ исполняется 82 года.

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Минтимер Шарипович, туган конегез котлы булсын! Сезне ботен татар халкы тирэн хормэт итэ хэм ихлас ярата. Сезгэ исэнлек-саулык, балаларыгыз хэм оныкларыгыз арасында озын хэм бэхетле тормыш телим!
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 19 Янв 2019 в 10:55 PST


«Реальное время» в честь дня рождения Минтимера Шариповича Шаймиева подготовило подборку фотоиллюстраций минувших лет.

ОбществоВласть Татарстан
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