PwC объявил о конце эпохи островных офшоров

Компания PricewaterhouseCoopers (PwC) подготовила доклад об ужесточении требований офшоров к бизнесу. С начала 2019 года во многих офшорах заработали законы, которые обязывают компании вести реальную деятельность.

Реформы запустили Бермуды, Британские Виргинские острова (BVI), Кайманы, острова Гернси, Джерси, Мэн, Маврикий, Багамские и Сейшельские острова – они действуют с 1 января этого года, пишут «Ведомости». Однако для уже работающих в офшорах компаний предусмотрен переходный период.

Этим девяти юрисдикциям, по данным ЦБ, досталось 11% прямых инвестиций из России в 2017 г., пришло из этих стран 29%. За тот же год из России на Кипр перевели 58% всех прямых инвестиций, в обратном направлении переведено 30% инвестиций.

Принятые законы похожи: сотрудники компании должны находиться на территории юрисдикции, их количество и квалификация должны соответствовать деятельности компании, подходящие помещение и оборудование, адекватный уровень затрат.

Ответственность за невыполнение правил уже установлена. Например, на BVI за первое непредоставление информации могут оштрафовать минимум на $5 000. Компании может грозить исключение из реестра, а ее собственникам – уголовная ответственность.