S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-»

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.

При этом краткосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте подтвержден на уровне «А-3». Долгосрочный рейтинг РФ в национальной валюте подтвержден на уровне «BBB», краткосрочный — на уровне «А-2», передает ТАСС.

Как отметило S&P, присвоение России позитивного прогноза возможно в случае, если ее «экономический подъем наберет силу и тенденция роста ВВП на душу населения достигнет показателя, сопоставимого со странами, которые находятся на аналогичном уровне развития».

В тоже время эксперты агентства считают высокой вероятность введения новых санкций в отношении РФ. В S&P прогнозируют замедление роста ВВП России до 1,5%.