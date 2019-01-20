К апрелю в России подготовят методику классификации российских гостиниц

Методику классификации гостиниц в России утвердят к концу первого квартала 2019 года.

Как сообщил глава Минэкономики Максим Орешкин, также перенесено вступление в действие штрафных санкций в отношении неклассифицированных отелей — на 1 января 2020 года, передает «Интерфакс».

В феврале 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому гостиницам, пляжам и горнолыжным трассам в обязательном порядке должны быть присвоены звезды.

С 2019 года обязательно проставлять звезды должны будут отели, в которых предусмотрено больше 50 номеров, с 2020 года — гостиницы, в которых более 15 номеров, а с 2021 года под действие нового законопроекта подпадут все гостиницы в России.