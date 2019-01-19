Правительство РФ разработает «регуляторную гильотину» до февраля 2020 года
Правительство до февраля 2020 года собирается завершить работу над механизмом «регуляторной гильотины».
По словам вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, механизм предусматривает анализ и пересмотр действующих обязательных для бизнеса нормативов и требований, пишет «Российская газета».
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил снять избыточные требования контрольно-надзорных органов к бизнесу в России с помощью механизма так называемой регуляторной гильотины.ОбществоВласть
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