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Правительство РФ разработает «регуляторную гильотину» до февраля 2020 года

16:52, 19.01.2019
Правительство РФ разработает «регуляторную гильотину» до февраля 2020 года
Фото: realnoevremya.ru

Правительство до февраля 2020 года собирается завершить работу над механизмом «регуляторной гильотины».

По словам вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, механизм предусматривает анализ и пересмотр действующих обязательных для бизнеса нормативов и требований, пишет «Российская газета».

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил снять избыточные требования контрольно-надзорных органов к бизнесу в России с помощью механизма так называемой регуляторной гильотины.

ОбществоВласть
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