Жителям Сибая раздали 7,2 тыс. масок и 4,8 тыс. упаковок активированного угля

Жителям Сибая в Башкирии раздали 7,2 тыс. медицинских масок и 4,8 тыс. упаковок активированного угля из-за сложной экологической ситуации.

«По линии «Башфармации» мы раздали на текущую дату 7,2 тыс. масок и 4,8 тыс. [упаковок] активированного угля. У нас с сегодняшнего дня появилась возможность также получать эти позиции в сети «Фармленд», это 10 точек. В этих точках вы также можете получить активированный уголь и маски», — сообщил глава администрации Сибая Рустем Афзалов, его слова приводит ТАСС.

Напомним, выдавать медицинские маски и активированный уголь жителям Сибая начали накануне.

Ранее Следственные органы возбудили уголовное дело по факту загрязнения воздуха в Сибае. Прокуратура Башкирии нашла ряд нарушений при выбросе в атмосферу загрязняющих веществ.

Смог появился в Сибае больше месяца назад. В МЧС выяснили, что источником загрязнения воздуха в городе является тление руды в закрытом карьере. Врио главы РБ Радий Хабиров дал две недели на ликвидацию всех последствий.