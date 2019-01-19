Жителям Сибая начали выдавать маски и активированный уголь из-за проблем с экологией

Жителям Сибая в Башкирии начали выдавать медицинские маски и активированный уголь из-за сложной экологической ситуации.

Маски и уголь выдают в аптеках по паспорту, сообщается на сайте города.

Ранее Следственные органы возбудили уголовное дело по факту загрязнения воздуха в Сибае. Прокуратура Башкирии нашла ряд нарушений при выбросе в атмосферу загрязняющих веществ.

Смог появился в Сибае больше месяца назад. В МЧС выяснили, что источником загрязнения воздуха в городе является тление руды в закрытом карьере. Врио главы РБ Радий Хабиров дал две недели на ликвидацию всех последствий.