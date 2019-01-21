Минфин РФ предложит новые льготы для инвесторов — СМИ

Минфин РФ подготовил законопроект, стимулирующий инвестиции в экономику страны. Он предполагает стабилизировать условия проектов при вложениях от 1 млрд рублей.

В этом случае предприниматели смогут заключить с властями договор, по которому 6 лет не будет меняться ставка налогов и платежей, пишут «Известия».

Также законопроект предусматривает возможность получить защиту от административных проверок. В рамках соглашения контрольные мероприятия могут быть ограничены и даже запрещены — если это не влияет на трудовые права, здоровье граждан и безопасность страны.

Еще одна новая норма законопроекта — это пятилетняя гарантия стабильных цен на продукцию, подпадающую под тарификацию (например, электроэнергия).

Однако подобные соглашения не будут заключаться с компаниями, инвестирующими в добычу нефти и газа, производство топлива, табака и алкогольной продукции. Бизнесу предлагается вкладывать в сельское хозяйство, обработку, сжижение газа, производство электроэнергии, сбор и переработку мусора, туризм или информационные технологии.