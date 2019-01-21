В правительстве одобрили строительство участка ВСМ Москва — Казань

В правительстве посчитали целесообразным строительство первого участка ВСМ Москва — Казань до Нижнего Новгорода. Теперь необходимо заложить в бюджет 200 млрд рублей.

Чиновники одобрили начало строительства на совещании у вице-премьера Максима Акимова еще 17 января, пишет «Коммерсант».

По оценкам властей, проект выйдет на безубыточность с третьего года как для концессионера, так и для РЖД.

Предложено предусмотреть выделение бюджетных средств, заложенных в комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ), и актуализировать законопроект, устанавливающий нулевую ставку налога на имущество в отношении объектов ВСМ.

Эксперты полагают, что участок до Нижнего Новгорода несамодостаточен и требует продления трассы.

Напомним, что глава РСПП Александр Шохин назвал ВСМ Москва — Казань самым дорогим проектом. При этом он согласился, что проект перспективный для инвестиций.

