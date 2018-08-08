Итоги дня: референдум о пенсионной реформе, бассейны в РТ за миллиард и штраф операторам

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 8 августа.

Центральная избирательная комиссия одобрила формулировки вопросов, которые предлагают вынести на всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста. Предложения поступили от трех инициативных групп из Москвы, Подмосковья и Алтайского края. Стоит отметить, что ЦИК одобрил инициативу проведения референдума впервые за 25 лет.

Общественное объединение футбольных болельщиков «Сектор 16» из Бугульминского района Татарстана внесли в список запрещенных некоммерческих организаций (НКО). Оно попало туда по решению Бугульминского городского суда от 28 мая нынешнего года.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафует сотовых операторов за нарушения предписания по внутрисетевому роумингу. Сумму штрафа определят в сентябре.



Сегодня в семи районах Татарстана одновременно открылись новые плавательные бассейны. На них было потрачено 1 млрд рублей. Бассейны появились в Мамадыше, Пестрецах, Апастово, Верхнем Услоне, Камских Полянах, Круглом Поле и Тюлячах.

В Минюсте предложили наказывать за коррупцию руководителей компаний с государственным участием. Для этого в ведомстве хотят расширить перечень должностных лиц, которые подпадают под действие главы 30 УК («Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления»).