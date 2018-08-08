Объединение футбольных фанатов из Татарстана внесено в список запрещенных

В список запрещенных некоммерческих организаций (НКО) внесено общественное объединение футбольных болельщиков «Сектор 16» из Бугульминского района Татарстана. Такое решение приняло Министерство юстиции.

В материалах Минюста отмечается, что в список запрещенных «Сектор 16» («С-16» и BugulmaUltras) попал по решению Бугульминского городского суда от 28 мая нынешнего года.

Кроме фанатского объединения, в списке оказались еще 66 некоммерческих организаций (на основании ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»).

Отметим, что футбольные команды из Бугульмы участвуют в чемпионате Татарстана. На данный момент одна из них («Рунако») возглавляет турнирную таблицу первенства.