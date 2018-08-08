ФАС оштрафует сотовых операторов из-за внутрисетевого роуминга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в сентябре определит размер штрафа за нарушения сотовыми операторами предписания по внутрисетевому роумингу. Об этом сообщил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

«Вопрос о санкциях за нарушение антимонопольного законодательства уже решается в рамках Кодекса административных правонарушений. Мы сейчас в рамках дела констатировали факт нарушения. Мы сказали, что не будем выдавать предписание об устранении нарушений, потому что нарушение уже было устранено в рамках рассмотрения дела», — приводит его слова «Прайм».

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила рассмотрение дел по внутрисетевому роумингу в отношении операторов МТС, «Вымпелком», «Мегафон» до 28 декабря.