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ФАС оштрафует сотовых операторов из-за внутрисетевого роуминга

15:27, 08.08.2018
ФАС оштрафует сотовых операторов из-за внутрисетевого роуминга
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в сентябре определит размер штрафа за нарушения сотовыми операторами предписания по внутрисетевому роумингу. Об этом сообщил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

«Вопрос о санкциях за нарушение антимонопольного законодательства уже решается в рамках Кодекса административных правонарушений. Мы сейчас в рамках дела констатировали факт нарушения. Мы сказали, что не будем выдавать предписание об устранении нарушений, потому что нарушение уже было устранено в рамках рассмотрения дела», — приводит его слова «Прайм».

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила рассмотрение дел по внутрисетевому роумингу в отношении операторов МТС, «Вымпелком», «Мегафон» до 28 декабря.

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