Минюст РФ предложил наказывать за коррупцию глав компаний с госучастием

В России руководителей компаний с государственным участием могут начать наказывать за коррупцию. Соответствующий законопроект разрабатывает министерство юстиции.

В документе ведомство предлагает расширить перечень должностных лиц, которые подпадают под действие главы 30 УК («Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления»).

В него попадут лица, «выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции» в организациях, доля в которых прямо или косвенно принадлежит государству. В результате на них будут распространяться статьи о злоупотреблении и превышении должностных полномочий, взяточничестве и нецелевом расходовании бюджетных средств.



В действующей редакции ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями) говорится, что под понятие «должностное лицо» попадают представитель власти, а также те, кто выполняет организационные или административные функции в органах местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях, госкорпорациях и других компаниях, в которых контрольный пакет принадлежит государству.



Напомним, что в конце июня президент РФ Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018—2020 годы.