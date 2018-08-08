ЦИК одобрил три вопроса на референдум о повышении пенсионного возраста

Центральная избирательная комиссия одобрила формулировки вопросов, которые три инициативные группы из Москвы, Подмосковья и Алтайского края предлагают вынести на всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста, — они соответствуют требованиям закона.

Теперь инициативным группам надо начать процедуру сбора двух миллионов подписей россиян, чтобы референдум состоялся, пишет «Медиазона».

Одна из инициатив принадлежит московской группе по референдуму. Среди заявителей — кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов.

Напомним, вопрос справоросса звучит так: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?» В вопросе КПРФ дополнительно указан нынешний возраст выхода на пенсию.