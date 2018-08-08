В Татарстане одновременно открыли семь бассейнов стоимостью 1 миллиард рублей

Сегодня в семи районах Татарстана одновременно открылись новые плавательные бассейны.

В Мамадыше в торжественной церемонии открытия участвовал президент РТ Рустам Минниханов, который прикрепил соответствующие фотографии.

Помимо Мамадыша, новые бассейны появились в Пестрецах, Апастово, Верхнем Услоне, Камских Полянах, Круглом Поле и Тюлячах. На их строительство был потрачен 1 млрд рублей.

Напомним, что в 2017 году в Татарстане были введены в эксплуатацию шесть крытых плавательных бассейнов.



В начале 2018 года президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе открыли плавательные бассейны в Дербышках и Балтасях.