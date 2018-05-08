Продуктовый застой: цены не меняются, а сети перестали бороться за клиента

Ждем лета: овощи российского производства дорожают, но впереди — лето

Фото: Антон Журавлев

Как и месяц назад, локомотивами изменения цен на продукты в Казани являются овощи и фрукты. В разгар весны они демонстрируют разнонаправленную динамику — если традиционно «российские» овощи стали немного дорожать, то привозные плоды становятся дешевле. Подробнее — в продуктовом индексе «Реального времени».





Вот уже на протяжении нескольких месяцев стоимость потребительской корзины, которую изучает аналитическая служба «Реального времени», остается стабильной. Впрочем, как и в марте, во втором весеннем месяце, стоимость продуктов росла, но так незначительно, что вряд ли это можно считать заметным. Средняя стоимость по четырем сетям выросла в цене на 19 рублей, до 5,5 тыс., то есть на 0,4%. Наиболее заметное увеличение зафиксировано в «Бахетле», и без того самой дорогой сети, — на 1,5%, до 6,02 тыс. рублей. В «Магните» рост продовольственной корзины — 1,1%, до 5,36 тыс., в «Эдельвейсе» — на 0,2%. Эта сеть продолжает оставаться самой дешевой (набор продуктов на месяц тут стоит 4 962 рубля). Единственный магазин, где цены снизились — «Пятерочка»: тут продукты подешевели на 80 рублей, до 5,66 тыс.





За месяц стали дороже 20 из 42 продуктов корзины Росстата. Наибольшее увеличение цены произошло на овощи традиционно российского производства (капусту и лук, картофель и морковь). Значительно подорожали также бакалейные товары — сахар, мука и горох, а еще лимоны, сельдь и сыр. Помимо этого заметна тенденция к росту и других молочных продуктов — самого молока и сливочного масла.





Подешевели за месяц 17 продуктов. Больше всего заметно снижение цен на фрукты и овощи (укроп, свекла, огурцы, бананы, помидоры и апельсины), бакалею (макароны, гречка и рис), а также сметану. Еще пять товаров остались на прежнем уровне, а в целом 25 из 42 продуктов изменились в цене не более чем на 5%. Рекордные же изменения — у овощей, причем как в случае подорожания, так и в случае уменьшения стоимости.

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Чтобы набрать самую дешевую продовольственную корзину, покупателю придется посетить все четыре сети, но основную массу продуктов купить в «Эдельвейсе». Туда стоит зайти за хлебом и многими видами овощей, двумя видами мяса, молоком и творогом, а также лимонами. В «Магните» стоит купить яблоки, бананы и груши, а также свеклу и помидоры, муку, яйца, чай, перец и фасоль. В «Пятерочке» порадуют цены на бакалею — горох, рис, макароны, сахар и печенье, курицу, сметану и сливочное масло, а также соль. В «Бахетле» стоит взять оба вида рыбы, маргарин и растительное масло, соль, конфеты и апельсины.

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Чтобы купить самые дорогие продукты, придется идти в «Бахетле». Здесь дороже, чем в других магазинах, говядина и курица, бакалея (фасоль, мука, рис, гречка, макароны), овощи (капуста обоих видов, лук и болгарский перец), фрукты (яблоки, лимоны, бананы), молоко и молочные продукты (сметана, масло, творог). В «Эдельвейсе» высокая цена на груши и помидоры, горох, сыр и маргарин. В «Пятерочке» дорогие хлеб и овощи, а в «Магните» — рыба и огурцы.