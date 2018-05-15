«Сегодня, чтобы выйти с плюсом, цены на бензин нужно не на рубль, а на пять повысить»

Стоимость АИ-92 в Казани за неделю подскочила на 1,58 рубля, а АИ-95 — на 1,30 рубля

Цены на топливо в России вот уже четвертую неделю растут вверх. Причем в Татарстане, где удается сдерживать темпы роста розничных цен на бензин, за последнюю неделю также произошел значительный скачок. С высоким спросом на нефть на внешнем рынке и дефицитом на российском страдают как сами конечные потребители, так и АЗС, которые никак не могут выйти в плюс. Эксперты «Реального времени» констатируют «аховую» ситуацию и в качестве решения проблемы предлагают закрыть экспорт. Подробности – в нашем материале.

Стремительный и неотвратимый рост

Цены на бензин растут уже четвертую неделю подряд и, судя по всему, не собираются останавливаться. По данным аналитической службы «Реального времени», в Казани за последний месяц литр 92-го бензина вырос в стоимости на 1,58 рубля до 38,98 рубля, 95-го — на 1,30 рубля до 41,60 рубля, 98-го — на 1,25 рубля до 47,35 рубля, дизельного топлива — на 0,96 рубля до 41,34 рубля и газ — на 75 копеек до 19 рублей. Причем качественный скачок произошел буквально на прошлой неделе. Такие города, как Нижнекамск, Набережные Челны и Альметьевск не сильно отстали от Казани — цены там разнятся незначительно, а в отдельных случаях даже превышают казанские. Например, в нефтяной столице республики цена АИ-92 дошла до 39,20 рубля за литр. Казалось бы странно, но из четырех татарстанских городов на 14 мая в Альметьевске цены на все виды бензина выросли больше всех.

Рост цен фиксируют как в Татарстане, так и по всей России. В Приволжском федеральном округе максимальная цена АИ-92 за последнюю неделю выросла с 39,17 до 39,52, а 95-й подрос с 41,85 до 42,45. Максимальная стоимость АИ-98 и газа за это время не изменилась, а дизельное топливо даже спустилось с 43,84 рубля за литр до 43,05. А вот минимальные цены продолжили свой рост. Сейчас в ПФО не получится купить АИ-92 дешевле, чем за 38,63. Минимальная планка на 95-й остановилась на 41,48 рубля, 98-й — на 44,90 рубля, дизельного топлива — на 41,13 рубля и газа на 18 рублях за кубометр.

Если сравнивать казанские цены с другими крупными городами ПФО, то стоимость бензина в Казани кажется уже не такой и высокой. Дешевле, чем в столице РТ, разве что в Ульяновске, где литр 92-го на сегодня стоит 38,63 рубля, 95-го — 41,60 рубля, 98-го — 45,89 рубля, ДТ — 41,13, а газ — 19 рублей за кубометр.

А в Йошкар-Оле, Чебоксарах, Самаре и Уфе цены выросли либо до максимальных, либо немногим им уступают.

«На сегодняшний день просто безудержно растут цены в оптовом сегменте»

Традиционно в росте цен винят несколько факторов. Первый из них — это сезонность. После начала сельскохозяйственных работ стоимость топлива неизбежно растет. Второй фактор — это рост стоимости акцизов. Напомним, что с 1 января ставки акциза на бензин пятого класса и дизельное топливо повысились на 50 копеек за литр, с 1 июля стоит ждать еще одного повышения на 50 копеек.

Третий фактор — при высоких мировых ценах нефтяникам рентабельнее продавать топливо за рубеж. Поэтому оптовики большую его часть экспортируют, а на оставшееся существенно повышают цены. Владимир Карпов, начальник управления по реализации нефти и нефтепродуктов ОАО «Татнефть», констатирует «просто ошеломляющий» рост спроса на экспорт. И приводит пример — по дизелю из Казахстана у компании заявок в 35 раз больше, чем они сейчас выполняют. По мнению эксперта, чтобы справиться с дефицитом топлива в России, нужно закрыть экспорт. Но это преференция федерального центра.

Сейчас цены у оптовиков только продолжают расти, отмечает Ирек Сулейманов, президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения.

— Ситуация принципиально не меняется. И, к сожалению, руководители регуляторов — и ФАС, и минэнерго — говорят, что не видят никакой критичной ситуации. Ничем она не отличается от прошлых лет. Но она отличается, причем кардинально. На сегодняшний день просто безудержно растут цены в оптовом сегменте. На бирже нефтяные компании повышают цены каждый день, — отмечает эксперт. При этом саму биржу рыночным инструментом он не считает.

— Во-вторых, когда сдерживают внутренние цены на заправках и в рознице и не обращают внимание на внутренние оптовые цены — это как-то в голове у меня не укладывается. Это не рынок и не экономика. Либо у нас возникает такое мнение — частные заправки хотят выжить. По крайней мере нам так кажется, — недоумевает Сулейманов.

Эксперт припомнил слова главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, который еще в конце апреля заявил, что рост цен носит сезонный характер и его стоимость растет в пределах нормы. При этом только с 20 апреля стоимость тонны топлива у оптовиков выросла на 7 тысяч рублей.

— Если уже на 7 тысяч рублей за тонну подорожало с 20 апреля, как же они не видят, что бензин дорожает? Мне это удивительно. И объяснения этому я не нахожу, кроме как какого-то тайного сговора против частных заправок, — сетует собеседник издания.

Письма представителей АЗС в адрес минэкономразвития, антимонопольную службу результатов так и не дали. Но Сулейманов отмечает, что молчать о сложной ситуации они не будут, поскольку им надо спасать свой бизнес.

Будущее с 50 рублями за литр

Сейчас сложившаяся ситуация приводит к тому, что не выигрывают в итоге ни конечные потребители, ни АЗС.

— На сегодня, чтобы выйти с плюсом, нужно не рубль, а пять рублей прибавить. Чтобы работать хотя бы без убытка, — констатирует начальник управления по реализации нефти и нефтепродуктов ОАО «Татнефть».

В таких условиях по России стали отмечать рост популярности контрафакта, который несет за собой меньше затрат, чем покупка качественного топлива у оптовиков.

— Я понимаю, что те люди, которые не имеют своего производства, сидят просто на бодяжном топливе. Они просто торгуют некачественными продуктами, — говорит Владимир Карпов.

В качестве панацеи от нерентабельности работы АЗС он называет уменьшение их количества, что позволит существующим станциям работать с большими объемами и с меньшими затратами. Невыгодно, по его словам, и само производство бензина в текущих условиях.

По оценке Владимира Карпова, в этом году стоимость бензина пробьет отметку в 50 рублей за литр, а рост стоимости, судя по предыдущим годам, остановится только во второй половине осени. Ирек Сулейманов свой прогноз на будущее давать не стал, оставив это право за федеральными структурами, отмечавшими, что значительного роста цен на топливо ждать не стоит.