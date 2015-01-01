Путин в Казани
Татарстан с официальным визитом посетил президент РФ Владимир Путин. Он прилетел в Казань поздно вечером 24 января и начал со встречи с исламским духовенством. Также президент РФ встретился с госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым, посетил Казанский авиационный завод, где ради него подняли в воздух Ту-160М, принял участие во Всероссийском образовательном форуме «Вместе вперед!», провел рабочую встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, пообщался с командой "КАМАЗ-Мастер", посетил Институт фундаментальной медицины и биологии и провел телемост с ведущими российскими вузами.
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