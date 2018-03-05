Госзакупки: как Миннахметов завалит «Татспиртпром» холодильниками за 85 миллионов

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

1. Тендер недели: заказать больше полмиллиарда на Магистральную

Главным тендером недели стал заказ, обнародованный 28 февраля ГКУ «Главтатдортранс». В очередной раз он касается ремонта дорог, но на этот раз он может стать рекордным: автодорожное ведомство собирается потратить сумму в 623 млн рублей на ремонт всего одной улицы в Казани — Магистральной. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 марта, аукцион состоится 19 марта.

Из технического задания можно узнать, что ремонт затронет улицу Магистральную на участке длиной в 3,5 километра. Ремонт должен быть завершен до 6 декабря 2018 года. Улица связывает поселок Победилово с районом улицы Меховщиков. В сентябре 2017 года по результатам голосования на сайте «народный контроль» признана дорогой в самом плохом состоянии. Тогда же говорилось, что ремонт обойдется примерно в 300 миллионов рублей — в два раза меньше, чем сумма объявленного тендера.

2. Энергия недели: поддать «Метроэлектротранспорту» электричества

Казанский МУП «Метроэлектротранс» на неделе объявил самый крупный тендер, связанный с энергетикой. Предприятие закупит на 198 млн рублей услуги по снабжению электроэнергией энергопринимающие устройства. Соответствующий конкурс был объявлен 27 февраля, заявки на участие принимаются до 15 марта. Аукцион состоится 19 марта.

Как следует из технического задания, поставщик должен будет обеспечивать энергией электроустановки, принадлежащие заказчику. Что именно подразумевается под этими энергоустановками — неясно, но, вероятно, учитывая профиль предприятия, речь идет об обеспечения питанием метро, трамваев и троллейбусов.

Учитывая профиль предприятия, речь идет об обеспечения питанием метро, трамваев и троллейбусов. Фото Олега Тихонова

3. Мороз недели: почти 3 тысячи холодильников для «Татспиртпрома»

Тем временем алкогольный гигант «Татспиртпром» собирается потратить около 85 млн рублей на холодильники. Соответствующая информация появилась на портале госзаказа 26 февраля, заявки будут приниматься до 6 марта, а итоги будут подведены 14 марта.

Согласно техническому заданию, «Татспиртпром» хочет получить за эти деньги четыре вида холодильников. Первая из моделей (таких понадобится 100 штук) будет с П-образной LED-подсветкой и брендом, с печатью на стекле. Высота холодильника составит около 2,1 метра, ширина и глубина — около 70 сантиметров. Каждый такой холодильник обойдется в 32,6 тысячи рублей. Аналогичных холодильников по цене в 30 тысяч за штуку понадобится гораздо больше — 2 600. Еще 10 холодильников будут стоить целых 222 тысячи рублей — в них будет присутствовать дисплей диагональю в 49 дюймов. Наконец, еще 20 холодильников будут по 72 тысячи рублей.

4. Реставрация недели: реставраторы на Петропавловском соборе

Петропавловский собор ожидает реставрация. Об этом стало известно благодаря тендеру, который на неделе обнародовало федеральное учреждение «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». Сумма, которую ФГКУ потратит на ремонтно-реставрационные работы в Петропавловском соборе, построенном в 1723—1726 году, составит 57 млн рублей. Заявки на участие будут приниматься до 21 марта, оцениваться они будут 28 марта.

Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2018 года. За это время должна быть отреставрирована и воссоздана позолота, отремонтирована кровля, законсервирован и воссоздан архитектурно-лепной декор. Ремонт также коснется произведений скульптуры, штукатурной отделки, монументальной живописи, деревянных конструкций и конструкций из камня.

Петропавловский собор ожидает реставрация. Фото Дмитрия Резнова

5. Гостиница недели: приют для экипажей «Победы»

Авиакомпания «Победа», летающая из Казани только в Сочи, на неделе обнародовала госзаказ, в соответствии с которым собирается заплатить за размещение, проживание, трансфер и питание экипажей самолетов в гостиницах Казани 8,7 млн рублей. Соответствующая информация появилась 28 февраля, заявки на участие принимаются до 14 марта. Итоги закупки будут подведены 15 марта.

Заказ, согласно конкурсной документации, будет касаться предполетного и послеполетного отдыха экипажей. Максимальная стоимость одноместного размещения должна составить 1,5 тысячи рублей в сутки, двухместного — 2 тысячи рублей в сутки. Один рацион питания должен быть не дороже 250 рублей, максимальная стоимость трансфера «гостиница — аэропорт — гостиница» в микроавтобусе на 6—8 мест — 2 тысячи рублей. Цены должны быть зафиксированы до 31 декабря 2019 года.

Гостиница должна располагаться в «безопасном, цивилизованном районе», с удаленностью не более 35 км от казанского аэропорта. Категория гостиницы — не менее трех звезд, в ней должно быть не менее 50 номеров. В рамках проживания обязательно предоставление трехразового питания.

6. Выставка недели: показать «Татнефть» Ирану и Узбекистану

Главным тендером недели, связанным с выставками, стал заказ «Татнефти» на общую сумму в 14,6 млн рублей, обнародованный 28 февраля. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 марта 2018 года.

В рамках этого заказа татарстанская нефтяная компания собирается организовать сразу несколько выставок. Как можно узнать из данных закупки, «Татнефть» собирается заплатить по 3,5 млн рублей за организацию выставочных стендов на выставках «Нефть и газ Узбекистана» и «Нефть, газ и нефтехимия Ирана». Помимо этого, выставка должна состояться и в Москве, однако более подробной информации о ней нет. Полная документация доступна только для участников закупки.

Агропромпарк «Казань», чей товарооборот по итогам 2017 года достиг 1,5 млрд рублей, задумался об охране собственного здания. Фото Максима Платонова

7. Охрана недели: защита «Агропромпарка» на миллион

ОАО «Агропромпарк «Казань», чей товарооборот по итогам 2017 года достиг 1,5 млрд рублей, задумался об охране собственного здания. Такую информацию можно узнать из тендера, опубликованного 1 марта 2018 года. Предприятие собирается потратить на эти цели сумму в 918 тысяч рублей. Единственным поставщиком стало ООО ЧОП «Агентство безопасности «Контр», зарегистрированное в Казани на улице Карима Тинчурина. Компания зарегистрирована в декабре 2014 года, принадлежит Илье Рухлову, который является учредителем еще 90 компаний.

Исполнитель должен будет осуществлять проверку документов посетителей объекта и пресекать несанкционированные проникновение и вынос документов и имущества, обеспечивать поддержание общественного порядка. Договор при этом действует только до 31 марта 2018 года. В техническом задании, впрочем, речь идет уже об охране в течение года, по 1224 часа в сутки на 12 постах.

8. Связь недели: депутаты Казгордумы на связи

Главный тендер недели, связанный со связью, на неделе обнародовала Казанская городская дума. Она собирается потратить на эти цели сумму в 675 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась 26 февраля, заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 марта, аукцион состоится 12 марта.

Как следует из технического задания, Казгордуме понадобится покрытие не менее 95% территории Татарстана, наличие связи 4G в крупнейших городах и поселках Татарстана, а также возможность пользоваться услугами связи за рубежом. Сколько именно сим-карт понадобится Казанской городской думе — неизвестно. Договор будет действовать до 31 декабря 2018 года.

Сколько именно сим-карт понадобится Казанской городской думе — неизвестно. Фото Романа Хасаева

9. Спорт недели: академики «Рубина» в Москве

А вот футбольный клуб «Рубин» собирается потратить немногим меньшую сумму — 643 тысячи рублей — на организацию поездки своей академии для участия в открытом зимнем первенстве Москвы. Соответствующая информация была обнародована 26 февраля. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика — ООО «Мир без границ». Никаких подробностей о компании в документации не приводится, при этом юрлиц с таким названием в России почти 200.

Из технической документации известно, что участники ездили в Москву «одним днем»: 23 февраля исполнитель должен был обеспечить 135 билетов на поезд из Казани в Москву, а уже 24 февраля — столько же билетов в обратном направлении. Для 118 человек были организованы услуги питания. Помимо этого, «Мир без границ» обеспечил 5 автобусов для передвижения между вокзалом, кафе и стадионом.

10. Весна недели: борьба с паводком в Казани за полмиллиона

Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани вместе со всей мэрией готовится к приходу весны. Поэтому собирается заплатить 500 тысяч рублей за проведение противопаводковых мероприятий на территории районов. Информация о конкурсе появилась на портале госзакупок 27 февраля. Заявки на участие принимаются до 13 марта.

Целями деятельности победителя указано «предотвращение, ликвидация подтопления и затопления жилых домов на территории Вахитовского и Приволжского районов города Казани, создание безопасных условий проживания населения». Для этого победитель конкурса должен будет заняться расчисткой канав и водопропускных труб, зеленых насаждений и поросли, восстановить профиль канав с очисткой от поросли и организовать откачку талых вод в местах скопления.