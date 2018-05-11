Казанский вертолетный завод в мае проведет испытания нового Ми-38Т

Казанский вертолетный завод планирует в мае провести испытания нового Ми-38Т.

«Планируется, что вертолет, который отрабатывается под требования Министерства обороны, поднимется в небо в мае», — цитирует представителя завода «РИА Новости».

Отмечается, что новый вертолет министерство должно получить уже в четвертом квартале 2018 года. Он будет иметь топливную систему с защитой от взрыва, дополнительные топливные баки для увеличения дальности полета, специальные средства связи и другое.

Напомним, в августе прошлого года Казанский вертолетный завод начал сборку первого Ми-38Т. После тестирования данного образца будут спланированы дальнейшие закупки вертолета Ми-38Т для нужд ВКС в рамках государственной программы вооружений 2018—2025 годов.