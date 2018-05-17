Голос казанского Кремля: Alibaba в Иннополисе, бонусы для бизнеса на селе и спасти поселок Мостоотряда

Лилия Галимова о сотрудничестве с Китаем, поддержке МСБ и резонансных проблемах

Фото: Максим Платонов

Представитель казанского Кремля Лилия Галимова посвятила свой традиционный еженедельный брифинг поездке делегации Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым в КНР и поддержке малого и среднего бизнеса. Прессу же больше волновали вопросы, связанные с заседанием антикоррупционной комиссии накануне, где прозвучала критика в адрес Минздрава РТ. Подробности — в материале «Реального времени».

Производственные площадки для Китая

Выражение «локализация производств» в первой половине выступления Лилии Галимовой звучало почти в каждом предложении. Так представитель Кремля рассказывала о планах двухдневного визита Рустама Минниханова в КНР. Сегодня делегация Татарстана находится в городе Хуанчжоу провинции Чжэцзян, в планах на 18 мая — город Сямынь провинции Фуцзянь.

— Президент РТ уделяет особое внимание развитию татарстано-китайских отношений в контексте российско-китайского сотрудничества, руководство республики в том числе прилагает колоссальные усилия, чтобы расширять связи, прилагаются все усилия, чтобы развивать отношения на региональном уровне, тем более 2018—2019 годы призваны поддерживать межрегиональное сотрудничество двух государств, — озвучила Лилия Галимова.

Татарстану есть чем отметиться: президент с 2011 года уже восемь раз посещал КНР, на территории нашей республики прошли 29 мероприятий с участием китайской делегации, в том числе и с председателем КНР Ху Цзиньтао. В прошлом году товарооборот между Татарстаном и Китаем составил 565,5 млн долларов, что наполовину выше значений 2016 года. Экспортные поставки достигли 260,4 млн долларов, импортные — 204, 6 млн долларов.

Запланированные встречи пройдут на уровне руководства провинций. Сегодня во второй половине дня по московскому времени состоятся переговоры с представителями Alibaba Group. В городе Хуанчжоу, где сегодня находится татарстанская делегация, уже 25 лет работает зона технологического развития, в которой размещается главный офис компании.

— Сегодня запланирована эта встреча, одна из ключевых. Еще в 2016 году президент Татарстана встречался с основателем и руководителем корпорации на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Рустам Минниханов готов предложить локализовать производство в ОЭЗ «Иннополис», а также открыть логистический центр на территории Татарстана, — озвучила планы Лилия Галимова.

Лилия Галимова посвятила свой традиционный еженедельный брифинг поездке делегации Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым в КНР. Фото tatarstan.ru



Пройдут переговоры с крупнейшей в Китае автомобилестроительной компанией Geely, ей Татарстан также готов предоставить площадку для локализации производства. Аналогичное предложение уже готово для Hikvision — мирового производителя в области видеонаблюдения, с которым у нас уже налажен контакт.

— В рамках проектов «Безопасный город» и «Безопасный двор» были приобретены около 11 тысяч камер. Республика готова предложить сотрудничество по линии образовательных учреждений, а также обсудить локализацию производства, — назвала перспективы представитель казанского Кремля.

На следующий день визита в КНР предложения о «локализации производств» не закончатся — такие планы есть и для компаний King Long по производству автобусов и XGMA, которая занимается строительной и дорожной техникой. В мае это далеко не последний визит в Китай — на конец месяца уже запланирована поездка в Шанхай для участия в открытии третьего ежегодного заседания нового банка развития, структура которого была сформирована странами-участницами БРИКС.

Первое место в ПФО

От планов в отношениях с Китаем Лилия Галимова перешла к сводной информации по развитию и поддержке МСБ в Татарстане.

— Утвержден новый инструмент поддержки для сельских предпринимателей. Они смогут получить поручительство Гарантийного фонда РТ с взиманием комиссии с вознаграждения под 0,5% годовых до 70% от суммы обязательств. Максимальный размер поручительства до 70%, собственное обеспечение должно быть не менее 30%, — рассказала Галимова о новой форме поддержки.

Поддержке МСБ по-прежнему уделяют особое внимание. В республике всего 169 238 субъектов МСБ, в общероссийском масштабе этот показатель составляет 2,5%. Порядка 75 тысяч приходится на малые формы бизнеса, 93 тысячи — на ИП, 441 — на средние предприятия. «Доля среднего бизнеса ничтожно мала, есть ресурсы, чтобы развивать направление», — обратила внимание Лилия Галимова.

Несмотря на «ничтожно» малые значения, первое место в ПФО по плотности МСБ занимает именно Татарстан, по России мы находимся на седьмом месте. Неплохие результаты показали бизнес-инкубаторы в Казани, Чистополе, Набережных Челнах и Елабуге. «Годовой оборот составляет 1,7 млрд рублей. В промпарках работают 650 предприятий, они производят 10% от всего промышленного объема Татарстана», — привела цифры Лилия Галимова.

Из новинок уже запланировано внедрение новой программы по промипотеке, когда бизнес, взяв кредит, сможет въехать в уже готовое помещение (типовой проект из сэндвич-панелей), а не тратить время на возведение. Кроме того, президент Татарстана уже рассмотрел возможность субсидирования полной стоимости фактически произведенных затрат на уплату процентов по кредиту. Вопрос уже поднимался в рамках KazanSummit.

Журналистов традиционно волновали другие вопросы. Один из них — о жителях поселка Мостоотряд-3. Фото kazan.mk.ru

Антикоррупционный доклад и увековечивание памяти



Журналистов традиционно волновали другие вопросы. Один из них касался жителей поселка Мостоотряд-3, у которых фактически нет никаких приемлемых условий для жизни. Об этом географическом названии заговорили после недавнего пожара в промзоне Московского района.

— Мы примем обращение, обратимся в структуры, которые работают по этому профилю, тема очень трагическая, — ответила Галимова.

Прошедшее накануне заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РТ тоже требовало отдельного разъяснения Галимовой. Особо интересовало положение бывшего министра здравоохранения республики Аделя Вафина, который на момент руководства Минздравом оказался в состоянии конфликта интересов.

— Что касается персональной ответственности, в данном случае мы говорим, что у конкретного руководителя министерства в структуре происходила ситуация, которая вызывала вопросы у антикоррупционного управления. В данном случае министр понес ответственность как человек, который возглавляет эту структуру, мы не говорим о том, что все то, что было вчера озвучено, это делали с министром непосредственно или еще что-то. Речь о личной персональной ответственности руководителя структуры за то, что происходит у него в ведомстве. Меры идут — это судебные дела, которые возбуждались, о которых вы знаете. Мы знаем, чем закончилась одна из таких историй. Во время выступления Марс Батрутдинов (начальник управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики, — прим. ред.) обратил внимание, что будет более пристальное внимание со стороны правоохранительных органов. Материалы проверок передаются в том числе и им, — пояснила Лилия Галимова.

По итогам вчерашней встречи Рустам Минниханов попросил в течение 15 дней подготовить резолюцию, которая включала бы и дорожную карту, которая выстраивала бы работу в закупках, использовании земель, имущественных вопросах. По обозначенной декларации конфликта интересов представитель Кремля пояснила, что Рустам Минниханов говорил только о необходимости раскрытия всей информации, о том, что все должно быть прозрачно и по закону.

Брифинг не стал исключением для привычной темы МСЗ и его противников. По поводу публичных слушаний Галимова напомнила, что подробную информацию можно уточнить в пресс-службе мэрии, а что касается вызовов активистов в полицию — «это обусловлено внутренними регламентами, законами. Думаю, будет лучше этот вопрос уточнить у правоохранительных органов».

Представитель казанского Кремля осталась себе верна и на вопрос о слухах по выделению из Минкульта РТ комитета исторического наследия во главе с Олесей Балтусовой ответила только, что «мы ничего не анонсируем по назначениям и отставкам».

Прошедшее накануне заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РТ тоже требовало отдельного разъяснения. Фото Олега Тихонова

Не остался без внимания и федеральный передел Министерства образования и науки, из которого теперь будут созданы Министерство просвещения и Министерство науки. Журналистов интересовало, возможны ли такие перемены в республике. «По моей информации, пока таких планов о разделении нет», — лаконично ответила Галимова.

В завершение брифинга у Лилии Галимовой поинтересовались недавним присвоением одному из актовых залов КФУ имени Минтимера Шаймиева, вслед за этим сообщением стали появляться новости про обновление парка в родной деревне первого президента, где планируется установить памятник в его честь. Как оказалось, никакого специального документа по увековечиванию имени нет.

— Это инициатива тех людей, которые предлагают. Это связано с их желанием, специального документа нет. Что касается парка, это знак уважения, это будет парк с историей. Минтимер Шаймиев — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Герой труда, у него есть определенный статус человека с точки зрения увековечивания. По закону, возможна установка бюста на малой родине, в том числе и при жизни Героя труда. Если не ошибаюсь, таких памятников 32 по всей стране. Это нормальная практика, — пояснила Лилия Галимова.