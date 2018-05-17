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Казанский Кремль анонсировал новый инструмент поддержки аграриев

12:20, 17.05.2018
Казанский Кремль анонсировал новый инструмент поддержки аграриев
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Представитель казанского Кремля Лилия Галимова презентовала на брифинге новый инструмент поддержки сельских предпринимателей, утвержденный Министерством экономики РТ.

Как передает корреспондент «Реального времени», программа называется «Предпринимательство на селе». Аграрии смогут получить поручительство фонда поддержки на особых условиях — с взиманием комиссии с вознаграждения под 0,5% годовых до 70% от суммы обязательств.

Ранее Путин распорядился увеличить льготные кредиты для предпринимателей

Бизнес Татарстан
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