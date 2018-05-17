Казанский Кремль анонсировал новый инструмент поддержки аграриев
Представитель казанского Кремля Лилия Галимова презентовала на брифинге новый инструмент поддержки сельских предпринимателей, утвержденный Министерством экономики РТ.
Как передает корреспондент «Реального времени», программа называется «Предпринимательство на селе». Аграрии смогут получить поручительство фонда поддержки на особых условиях — с взиманием комиссии с вознаграждения под 0,5% годовых до 70% от суммы обязательств.
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