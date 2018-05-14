Изнанка мундиаля: потемкинские фасады в Самаре, танцующие бульвары в Нижнем и ростовский газон

Топовый блогер Илья Варламов за месяц до начала главного события года — чемпионата мира по футболу — собрал коллекцию недоделок и строительных курьезов в городах, которые принимают мундиаль. «Реальное время» с позволения автора предлагает читателям вместе посмотреть на ноу-хау российской урбанистики и не только.

До начала чемпионата мира по футболу — 2018 остался буквально месяц — первый матч пройдет в Москве уже 14 июня. Федеральную программу утвердили еще в июне 2013 года. Это значит, что у чиновников было целых 5 лет для того, чтобы подготовить города к этому крупному событию. Тогда же началось финансирование. Несмотря на то, что первый зампред правительства РФ Игорь Шувалов назвал 540 млрд рублей, которые запросили регионы, завышенной суммой, к 2018 году размер финансирования составил уже 678 млрд рублей.



Как сообщало информационное агентство ТАСС, Путин отметил, что бюджетные средства занимают меньше половины от общего финансирования, остальное — частные вложения:

«При этом госсредства, как и при подготовке к олимпийским играм в Сочи, расходуются и будут расходоваться, прежде всего, на подготовку инфраструктуры — дорог, аэропортов и так далее», — добавил он.

Давайте посмотрим, как с такой ответственной задачей справились наши чиновники, и чем мы будем встречать гостей со всего мира!

Это парк, построенный в Ростове к ЧМ-2018. Его открыли 1 мая.

Уже второго мая газон в парке был вот таким:

Жители города испортили его своими автомобилями, хоть в парке и есть парковка. Самое интересное, что новый газон был желтым уже на второй день после открытия парка.

Вот такую набережную к ЧМ открыли в Ростове-на-Дону:

Хотели бы тут погулять?

Это набережная в Нижнем Новгороде:

Фото: nn.ru

Фото: nn.ru

Вот так в Нижнем Новгороде к ЧМ отремонтировали фасады:

Это аллея на улице Ленина в Екатеринбурге:

Отремонтированное к ЧМ здание СИЗО в том же Екатеринбурге:

Фото: znak.com

Фото: znak.com

До ремонта здание выглядело вот так:

Фото: znak.com

Стадион «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге, который не был готов ни к осадкам:

Ни к первому матчу. Обратите внимание на проплешины на газоне:

По подозрению в махинациях при строительстве этого стадиона в 2016 году был задержан бывший вице-губернатор Марат Оганесян.

По данным РБК, следователями совместно с сотрудниками регионального УФСБ и УЭБиПК был установлен факт хищения в 2014 году денежных средств на общую сумму более 50 млн руб. при заключении генеральным подрядчиком ЗАО «ИК «Трансстрой» с акционерным обществом «ТДМ» договора по поставке видеотабло футбольного стадиона.

Оганесян, курировавший строительство стадиона, обеспечил незаконное привлечение акционерного общества «ТДМ» в качестве субподрядчика, а позже организовал перечисление в его пользу аванса в сумме более 50 млн 480 тыс. руб., которые в последующем были похищены через фирмы-«однодневки», утверждает СКР.

Вот так, вместе с окнами, покрасили фасады старых домов в Самаре:

Самое интересное, что красили здания только спереди:

Только спереди почему-то красят фасады и в Волгограде:

Фото: v102.ru

Фото: v102.ru

Что произойдет дальше? Чиновники приедут принимать работу, удивятся, покачают головами и скажут, что надо исправлять:

«Первое, что видим, это количество мелкого брака. Пересечение краски, некачественный прокрас или плохо подготовленная основа — это недостатки, которые нужно обязательно исправлять. В целом культуру ремонта фасадов нам еще предстоит повышать», — мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов после осмотра отремонтированных фасадов.

Фото: nn.ru

А на исправление, как известно, нужен новый бюджет.