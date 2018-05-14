Защитила ли Русь Европу от монгольского нашествия?

Проверяем популярный исторический миф с помощью фактов и источников

Фото: shakko / wikipedia.org (Взятие Батыем Суздаля в 1238 году, иллюстрация из «Жития Ефросинии Суздальской»)

«Реальное время» совместно с Центром исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани АН РТ продолжает цикл публикаций к 750-летию курултая на Таласе, который положил начало государственной независимости Золотой Орды. Сегодня кандидат исторических наук Тэймур Галимов проверит с помощью исторических источников расхожее утверждение, будто монголы не дошли до Парижа и Ла-Манша только потому, что на их пути встретилась непобедимая Русь.

Новая жизнь старого мифа

Одним из устойчивых и легендарных представлений о монголо-татарском нашествии 1236—1243 годов является мнение о том, что Русь обескровила орды Батыя, оказавшись своеобразной стеной, защитившей Европу. Данная точка зрения хорошо известна каждому, кто окончил советскую или российскую среднюю школу или вуз. Тезис транслируют школьные учебники, популярная и даже научная историческая литература. В результате на сегодня мнение о решающей роли древнерусских земель в защите Европы от монголов имеет обширную историографию.

Наиболее ярким примером этой идеи стали утверждения, принадлежащие историку и писателю Вадиму Каргалову (1932—2009), который позаимствовал ее у великих российских историков Сергея Михайловича Соловьева и Василия Осиповича Ключевского, придав мыслям ученых XIX в. большую образность и художественность. В результате Русь не только явила собой самопожертвование спасшее мир от Нашествия, но в своей борьбе с монголами отразила извечную борьбы «леса со степью». Доказывая факт совершенного Русью подвига, Вадим Викторович, не имея ни доли сомнения, прямо процитировал в своем труде «Монголо-татарское нашествие на Русь в XIII в.» общественно-политические размышления Пушкина и Чернышевского о защитнической и спасительной функции Руси «от ига монгольского… не допустив его в Европу». Однако, если отбросить эмоциональную и «патриотическую» составляющую суждения и посмотреть на него более объективно, оно становится не таким однозначным.

Монголо-татарское нашествие 1236—1243 годов действительно оставило неизгладимое впечатление у современников событий, отразившееся в текстах многообразных древнерусских и западноевропейских источников. К ним можно отнести: записи древнерусских летописей, западноевропейские хроники, документы и официальные письма. Несомненно, к числу подобных памятников должен быть отнесен такой источник, как «История монголов», составленная персидским летописцем Рашид-ад-Дином в начале XIV века и раскрывающая смысл действий монгольских ханов. Необходимо признать, что дошедший до нашего времени источниковый корпус, освещающий монголо-татарское вторжение, содержит целый ряд фактов и сюжетов, противоречащих мнению выдающихся российских историков и опровергающих многие высказанные ими мнения о монголах.

Следуя тексту «Истории» монголов, составленной Рашид-ад-Дином, на курултае 1235 года Угедей-хан, сын Чингисхана, принял решение о походе на запад. Фото wikipedia.org



Западная Европа ждала повторного вторжения монголов

Во-первых, следуя тексту «Истории» монголов, составленной Рашид-ад-Дином, на курултае 1235 года Угедей-хан, сын Чингисхана, принял решение о походе на запад. Начавшийся в 1236 году поход представлял собой целый комплекс направлений, одним из которых был западный поход в Европу через земли «кипчаков, русских, булар (поляков), маджар, башгирд, асов, Судак и те края для завоевания таковых».

После разорения монголами Киева (1240 г.) и опустошения земель Даниила Романовича Галицкого, на пути орд встала Польша (1241 г.). Ее разорение хорошо отражено в великопольских анналах «Roczniki wielkopolskie». Дальнейшее продвижение монгольского войска в 1241—1242 гг. продолжилось по территории Венгрии и Хорватии, что хорошо представлено в сочинении Магистра Рогерия «Горестная песнь о разорении Венгерского королевства татарами» и в хронике «Poviesti Hrvata». Оказавшись в плену у «татар» магистр Рогерий упоминает и о планирующемся походе монголов в «Тевтонию», земли тевтонского ордена.

Венгрия оказалась самой западной из земель, в которые вошли монголы, но отнюдь не была последней в череде их завоеваний. На обратном пути по возвращении в степь монголо-татарское войско прошло через Сербию и Болгарию за Днепр, тем самым сделав своеобразную петлю, и завершило поход 1236—1243 годов. Как видно из источников, после падения древнерусских княжеств война с монгольскими ордами на территории Европы шла еще целых два года.

Во-вторых, как ни странно, вторжение в центральную Европу было приостановлено в связи со смертью Великого хана Угедея, который был, по сути, зачинателем данного похода. В случае смерти хана Ясса (свод законов и правил, утвержденных еще Чингисханом) предписывала в срочном и безотлагательном порядке созвать сбор — Курултай, призванный избрать нового главу рода. Именно необходимость присутствия военачальников на соборе заставила Бату и его венценосных родственников отправиться обратно в Каракорум, приостановив все военные действия.

Папа Иннокентий IV отправляет доминиканцев и францисканцев послами к монголам. Фото wikipedia.org

В-третьих, весьма красноречивы обстоятельства созыва собора в Лионе в 1245 г. Одной из поднимавшихся на соборе тем было установление степени опасности, исходящей от нового соседа в лице монголов, риск повторного вторжения и меры защиты от него. По всей видимости, помня о недавнем разорении монголами почти всей территории Балкан и Восточной Европы, понимая всю тщетность военного противостояния, римский папа Иннокентий IV еще до Лионского собора направил четыре дипломатических миссии в Каракорум, целью которых было установление контактов с Монгольской империей. В итоге все эти действия и события позволяют с абсолютной уверенностью утверждать, что Европа ожидала повторного нашествия монголов и пыталась всеми силами его предотвратить.

Даниил Романович между Римом и Каракорумом

Весьма спорной является сама спасительная миссия русских дружин. После завоевания монголами Южной Руси галицкий князь Даниил Романович, как и остальные русские князья, был вынужден отправиться в Орду для принятия новых условий княжения и подтверждения собственных прав. Но вернувшись в свою землю, свободолюбивый князь начал искать поддержку против «татар». Галицко-волынская летопись однозначно отражает его борьбу с монголами по возврату собственных земель. Даниил Романович в переписке с римским папой Иннокентием IV принимает его предложение осуществления похода против «татар». Однако сама римская курия не смогла оказать ему никакой поддержки.

Мало того, литовцы, отправив свои войска на Луцк, провоцировали Даниила на совсем иные настроения. Вероятно, что и Даниил до этого причинял литовцам какие-то неудобства, действуя совместно с венгерским королем Беллой IV против Литвы, вызывая территориальные конфликты. Обстоятельства подогревались и откровенным разрывом галицкого князя с римским папой Александром IV. Последний разрешил великому князю литовскому Миндовгу воевать землю Даниила Романовича. В итоге ордынская рать Бурундая, отправившаяся в 1258 году обуздать неугомонного галицкого князя, предложила примирение и разрешила ситуацию в свою пользу.

Боясь оказаться зажатым с двух сторон, Даниил Романович отправил своего брата Василько возглавить войско и вместе с Бурундаем совершить походы на Польшу и Литовскую землю. Тем самым галицкий князь одобрил регулярно совершавшиеся совместные акции устрашения. Последовала незамедлительная реакция папы Александра IV. В своей булле к Тевтонскому ордену от 25 января 1260 году он утверждал права Ордена на русские земли, которые «до сих пор занимают нечестивые татары». Кроме того, дальнейшие нападения соединенных «проклятым союзом» русских и татар на Польшу подтверждает булла папы Урбана IV от 4 июня 1264 года к чешскому королю Пржемыслу II.

дальнейшие нападения соединенных «проклятым союзом» русских и татар на Польшу подтверждает булла папы Урбана IV от 4 июня 1264 года к чешскому королю Пржемыслу II. Фото wikipedia.org

Действительность, открытая историками, дает больше пищи для ума, чем идеологические штампы

В результате такого краткого анализа источников можно уверенно утверждать, что монголы вторглись в Европу, находились там целых два года и имели весьма широкие дальнейшие планы по ее покорению. А русские князья, на протяжении долгого времени после западного похода монголов 1236—1243 годов, оказавшись перед выбором, предпочитали совершать совместные действия с ордынцами в Восточной Европе. В итоге Русь не только не защитила Европу от нашествия, но и оказывала монголам самую деятельную помощь в набегах на европейские земли.

Ключевая роль древнерусских земель и князей «в защите Европы от монгольских орд» является преувеличением и представляет собой историографический вымысел, рожденный обостренным национальным чувством в условиях XIX—XX веков, когда историческая мысль и историческое сознание были подчинены не только научным, но и идеологическим целям. Источником подобного мифотворчества является идеологическое восприятие исторических процессов и событий. Следует осознавать, что средневековые и современные реалии принципиально различаются. Поэтому прочтение средневековых источников требует особого подхода, учитывающего специфику времени.

История как наука должна оставаться историей. Наложение на исторические процессы этого периода моральных норм современного общества — грубейшая ошибка, приводящая к искажению исторической действительности и подменяющая научный взгляд и научные гипотезы идеологическими домыслами и эмоциями. В связи с этим рассуждать о понятиях «хорошо» и «плохо» в отношении деяний как европейских и русских князей, так и монгольских ханов этого периода могут себе позволить только очень смелые дилетанты или исследователи, отказывающиеся различать идеологические и научные ценности. Действительность, которую может нести хорошее и качественное научное исследование благодаря всей своей сложности и неоднозначности, дает намного больше пищи для ума и сердца, чем идеологически выверенные штампы школьных учебников.