Джучи: конфликт с Чингисханом, сочувствие мусульманам и загадочная смерть

Как ссора между сыновьями великого завоевателя предопределила историю Монгольской империи. Колонка историка Ильнура Миргалеева. Часть 2

«Реальное время» продолжает цикл исторических публикаций к 750-летнему юбилею Таллаского курултая, на котором Золотая Орда стала независимым государством. Сегодня у нас вторая часть колонки историка Ильнура Миргалеева об основателе правящего рода Джучидов и старшем сыне Чингисхана. В первой части мы разобрали трудные вопросы биографии Джучи и застали его улус, который впоследствии станет Золотой Ордой, в момент основания.

В завоевательных походах великого отца

После объединения тюрко-монгольских кочевников Центральной Азии Чингиcхан завоевывает государство тангутов Си Ся (на территории современных китайских провинций Шэньси и Ганьсу, — прим. ред.). Об участии Джучи в военном походе против тангутов сведений в источниках нет. В 1211 году Чингисхан пересекает границы империи Цзинь. Войсками лично руководил сам Чингисхан. Также в этой военной компании вместе с Чагатаем и Угэдэем участвовал и Джучи.

Джучи мы видим и в кампании 1213 года против киданей. Войска Чингисхан разделил на три группы. Главную группу возглавили он сам и его младший сын Тулуй. Западную группу войск возглавили Джучи и его братья Чагатай и Угэдэй. Третью, восточную, возглавил брат Чингисхана Хасар. Известно, что Джучи и его братья действовали к югу от хребта Тайхан и вышли на северный берег Хуанхэ.

Скорее всего, до хорезмийского похода Джучи находился в своем улусе и был занят обустройством и расширением его в западном направлении. Источники об этом отрезке времени ничего не сообщают. Возможно, Чингисхан специально разъединил Джучи с Чагатаем и Угэдэем, чтобы их препирательства не вредили общему делу, как это случится в дальнейшем при осаде Гурганджа (Куня-Ургенч, Старый Ургенч на севере Туркменистана, — прим. ред.). Да и до войны с сильным противником, с государством Хорезмшахов, желательно было захватить его союзников — тюркские племена восточных кипчаков, канглы, остатки татар, меркитов, найман и др.

Джучи возглавил взятие нескольких хорезмийских городов и вместе с войсками Чагатая и Угэдэя он должен был взять город Гургандж, который должен был принадлежать ему, но Чингисхан приказал возглавить армию Угэдэю. Фото wikipedia.org (Угэдэй)

Больше информации о Джучи в источниках зафиксировано в связи с его участием в походе против Хорезма. Джучи получил от Чингиз-хана поручение обеспечить безопасность на севере. Его действия в 1218—1219 гг. во многих отношениях дали возможность для маневра в больших масштабах для монгольских войск в походе на Хорезм. Ему также в это время пришлось вторично покорить восставшие киргизские племена, разгромить меркитов и столкнутся с Мухаммедом II Ала ад-Дином.

В войне против хорезмшаха Джучи возглавил взятие нескольких хорезмийских городов и вместе с войсками Чагатая и Угэдэя он должен был взять город Гургандж, который должен был принадлежать ему, но Чингисхан приказал возглавить армию Угэдэю. После взятия Гурганджа они поделили между собой добычу, «причем не выделили доли для Чингисхана», чем обидели своего отца.

«Чингиcхан сошел с ума, что губит столько народа и разрушает столько царств»

В это время случилось так, что пути сыновей Чингисхана разошлись. Джучи ушел «к своим обозам» в свой улус на Иртыш и занялся расширением исключительно своего улуса за счет кыпчакских земель. Возможно, что это было решение Чингисхана. Но возможно и другое: Джучи свои завоевания на западе мог вести самостоятельно, не делясь добычей и не согласуясь с приказами отца. «Чингисхан приказал, чтобы Джучи выступил в поход и покорил северные страны, как то: Келар, Башгирд, Урус, Черкес, Дашт-и Кипчак и другие области тех краев. Когда же он уклонился от участия в этом деле и отправился к своим жилищам, то Чингисхан, крайне рассердившись, сказал: «Я его казню, не видать ему милости».

Преднамеренно ли Чингиcхан отдалял его от метрополии, и был ли в состоянии Джучи завоевать столько народов на далеком западе? Так ли было важно в это время разделить силы и заниматься завоеванием далеких народов, когда шла война с хорезмийцами? Когда остальные Чингизиды завоевывали богатые среднеазиатские города, Джучи должен был отправиться в степь, чтобы поохотиться «на диких ослов», как сообщают источники. Ведь с военной точки зрения было бы важно сперва покончить с остатками сил хорезмийцев, сам Чингиcхан всегда делал так: последовательно завоевывая племена и государства. Видимо, ситуация с Джучи к военной стратегии не имела отношения. За недосказанностью средневековых авторов лежит семейная психологическая драма.

Джучи был отстранен Чингиcханом от дальнейших военных операций из-за каких-то конфликтов между ним и его братьями, и Чингиcхан взял сторону его братьев. Фото wikipedia.org



Его имя больше не упоминается в дальнейших военных операциях монгольских войск. В то время, когда его братья с отцом воевали на территории современных Афганистана и Пакистана, Джучи находился в своем улусе. Безусловно, он усиленно занимался его устроением и окончательным подчинением своей власти населения Восточного Дешт-и Кыпчака. Все это показывает, что Джучи был отстранен Чингиcханом от дальнейших военных операций из-за каких-то конфликтов между ним и его братьями и что Чингиcхан взял сторону его братьев.

Была ли на самом деле после этого встреча Джучи с отцом и братьями, сказать сложно. Хотя Джувейни и сообщает, что зимой 1222/1223 гг. Чингиcхан «послал к старшему сыну своему Туши гонца с приглашением также приехать туда из Дешт-и Кипчака и позаботиться охотою. У реки Фенакетской (Сыр-Дарьи) все сыновья собрались к отцу, устроили курултай, оттуда выступили и дошли до Кулан-баши. С другой стороны, прибыл Туши и также явился на поклон к отцу».

Однако, как свидетельствует Рашид ад-Дин, его старшего сына на этом собрании не было. Данные Рашид ад-Дина подтверждает Джузджани: «Когда Туши, старший сын Чингиз-хана, увидел воздух и воду Кипчакской земли, то он нашел, что во всем мире не может быть земли приятнее этой, воздуха лучше этого, воды слаще этой, лугов и пастбищ обширнее этих. В ум его стало проникать желание восстать против своего отца; он сказал своим приближенным: «Чингиcхан сошел с ума, что губит столько народа и разрушает столько царств. Мне кажется наиболее целесообразным умертвить отца на охоте, сблизиться с султаном Мухаммедом, привести это государство в цветущее состояние и оказать помощь мусульманам». Проведал о таком замысле брат его Чагатай и известил отца об этом изменническом плане и намерении брата. Узнав [это], Чингиз-хан послал доверенных лиц своих отравить и убить Туши». Безусловно, в отчете Джузджани имеется определенная противоречивость, и к тому же султан Мухаммед был уже несколько лет мертв к этому времени. Однако его сообщение показывает, что о недовольстве Джучи политикой Чингиcхана знали не только в кругу семьи.

Скорее всего именно поэтому после взятия Гурганджа Джучи начал уклоняться от контактов как с отцом, так и со своими братьями.

Мавзолей Джучи в Караганде. Фото Aeon32 / wikipedia.org

Улус Джучи переходит к Бату

Точная дата и обстоятельства смерти Джучи также неизвестны. В «Родословии тюрок» говорится, что Джучи умер за 6 месяцев до смерти Чингиз-хана, т. е. в 1227 году. Другую дату называет Джамал ал-Карши: «Туши умер раньше своего отца — в 622/1225 году». Также источники называют разные причины его смерти: болезнь (скорее всего Рашид ад-Дин приводит официальную версию) и отравление по приказу Чингисхана.

Вполне возможно, что Джучи уклонился от участия в курултае 1224 года и за это был убит по приказу Чингисхана. Поэтому 1225 год выглядит более предпочтительным.

После смерти Джучи его сыновья жили в своем улусе и продолжили завоевания на западе, чтобы расширить свою территорию. Семью возглавил Бату. Джузджани, сообщает, что «когда он, вследствие замысла против отца, переселился из мира сего, то после него осталось много сыновей; старше всех их был Бату; его Чингисхан посадил (на престол) на место его отца».

Глобальные политические последствия застарелых обид

Все это сохранило на определенное время единство династии. Многочисленные сыновья Джучи еще были малы и остались в большой семье Чингизидов, хотя часть их улуса и была отобрана, а сами молодые Джучиды получили «поручение» расширять свой улус, правда, пока только собственными силами, т. е. они также были заняты тем же, чем и их двоюродные братья. Однако те совместно завоевывали богатые территории, а Джучиды сами должны были воевать с немногочисленными кочевниками Западной Сибири.

Было ли это сделано преднамеренно, сказать трудно, но факт остается фактом: семья Джучи и остальные Чингизиды были разъединены между собой еще при Чингисхане. В дальнейшем они совместно будут участвовать в западном походе, однако и там сыновья Чагатая и Угэдэя будут свысока смотреть на Джучидов, что станет предметом обращения Бату с жалобой к хагану Угэдэю. В последующем сыновья Джучи сполна отомстят своим двоюродным братьям, практически уничтожат рода Чагатая и Угэдэя. Во главе Монгольской империи поставят род младшего сына Чингисхана Тулуя, а сами станут соправителями империи, при этом усиливая власть своего рода, и при хане Менгу-Тимуре объявят о фактической независимости.

Ильнур Миргалеев