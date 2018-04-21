«Все казненные в Орде князья были обвинены в государственных преступлениях»

Историк Юрий Селезнев моделирует взаимоотношения русских князей с ордынскими ханами и опровергает популярные мифы о Золотой Орде

Фото: Марк Шишкин

На тему истории Золотой Орды всегда много спекуляций и исторических мифов. Орду называют тормозом развития России или прототипом государственного устройства современной Российской Федерации. Кто-то утверждает, что завоевания Руси Батыем в XIII веке не было, а была единая евразийская держава до Тихого океана. Со всеми этими версиями приходится иметь дело профессиональным историкам. На минувшей неделе в Институте истории им. Шигабутдина Марджани АН РТ по приглашению Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств выступил доцент исторического факультета Воронежского государственного университета Юрий Селезнев. Селезнев — один из наиболее интересных современных авторов, пишущих на золотоордынскую тематику, чьи фундаментальные исследования с успехом закрывают белые пятна по многим вопросам. В Казань Юрий Васильевич привез свою новую книгу «Картины ордынского ига», а с корреспондентом «Реального времени» пообщался о мифах, бытующих вокруг этого периода.

Концепция «борьбы леса и степи» описывает реалии более поздние, чем Золотая Орда

Начиная презентацию, Юрий Селезнев сразу обратил внимание, что является специалистом не столько по истории Золотой Орды, сколько по истории русско-ордынских отношений. В этом утверждении есть известная доля скромности. Одна только книга «Элита Золотой Орды», где дан свод биографий практически всех известных по источникам ордынских ханов, военачальников и государственных деятелей, является ценным вкладом в изучение евразийской державы XIII-XV веков. Как для многих историков, интерес к Орде у Селезнева начался с книг Льва Гумилева:

— Отношения Руси и Орды многоплановые. Лев Николаевич Гумилев очень верно обратил внимание, что картинка постоянной борьбы «степи» и «леса» достаточно поздняя. Она появляется, когда Русь выдвигает границы в степь, а Крым, как наследник Орды, предъявляет свои претензии на эти земли, что приводит к взаимным военным действиям. Этот поздний нарратив ложится на поздние русские летописи и укореняется в историографии XVIII—XIX веков. Оттуда эта картинка попадает в учебники, а затем переходит в массовое сознание. XIII—XV века, когда существовала Золотая Орда, оказываются немного в стороне. За это Льву Николаевичу спасибо.

Новая книга Юрия Селезнева «Картины ордынского ига» представляет собой развернутый ответ на вопрос, какое положение занимали русские князья в ордынской государственной иерархии



Орду нельзя назвать восточной деспотией

Новая книга Юрия Селезнева «Картины ордынского ига» представляет собой развернутый ответ на вопрос, какое положение занимали русские князья в ордынской государственной иерархии. Вокруг государственного устройства Улуса Джучи также бытуют разные мифы, которые слабо подкреплены источниками. Один из них Селезнев обозначил следующим образом:

— Какой у нас преобладающий посыл? Ордынское государство — это восточная деспотия. Соответственно, русские князя, попавшие под власть Орды, усваивают модель этой восточной деспотии, которую транслируют в форме царского самодержавия, вплоть до вырождения этой деспотии в коммунистический режим и современную российскую государственность. Возникает сразу много вопросов. А насколько кочевое государство — это деспотия вообще и восточная в частности? Ведь восточную деспотию мы выстраиваем по более южному региону.

Термину «иго» нет адекватной замены

Селезнев считает термин «ордынское иго» корректным. В первую очередь потому, что отношения русских княжеств с Улусом Джучи уникальны. Эти отношения нельзя просто так переименовать в терминах западноевропейского «вассалитета», поэтому термину «иго» адекватной замены нет:

— Эмоционально термин «иго» сейчас несет негативную основу, но у термина «iugum» (по-латыни) есть значение триумфальной арки. Римляне вбивали два копья в землю, клали сверху перекладину, и через эти ворота должны были пройти поверженные противники. Это были признаки поражения. Так и в рамках отношений русских князей с ордынскими ханами равноправных отношений быть не могло в принципе. Средневековое общество строго иерархично. Признаки зависимости, проявлявшиеся при вхождении в шатер хана без оружия, преклонение голов и преклонение колен — все это было.

Вместе с этим русский князь получал от хана признаки ордынского чиновника: шапку, халат, саблю и пояс, становясь частью государственной иерархии.

В рамках отношений русских князей с ордынскими ханами равноправных отношений быть не могло в принципе. Средневековое общество строго иерархично. Признаки зависимости, проявлявшиеся при вхождении в шатер хана без оружия, преклонение голов и преклонение колен — все это было



Сколько времени князья проводили в ставке хана

Историку удалось выяснить множество деталей, составлявших административную повседневность русских княжеств в ордынский период. Например, всего источники содержат сведения про 109 поездок князей из Руси в ставку хана. Информацию по таким поездкам проанализировал Селезнев:

— К сожалению, я пока так и не нашел ответа на вопрос, как управлялось княжество, пока князь был в Орде. И в целом у нас крайне скупые описания путешествий. Приходится оперировать средними показателями. Средний показатель пребывания князя в Орде — около полугода. Два месяца дорога туда, два месяца — в ставке (ставка необязательно в Сарае, а в любом месте, где находится хан), два месяца — дорога обратно. Один из князей добрался до княжества всего за две недели. Кто-то, как отмечается в источниках, задержался в пути вследствие снежных заносов. В основном русские князья ездили в Орду за властью.

За что в Орде казнили русских князей

В знак особого расположения и для большей безопасности русских князей сопровождали высокопоставленные ордынские чиновники, однако для некоторых князей эти поездки оканчивались трагически. Эти ситуации также комплексно проанализированы в книге «Картины ордынского ига»:

— Борясь за власть, князья подвергались судебным разбирательствам, в том числе осуждались на смерть. Зафиксировано всего 14 казней русских князей, сохранилось описание четырех, и самое краткое — описание казни Дмитрия Тверского. Все эти описания сохранились в христианско-православном нарративе, где эти князья выступают мучениками за веру. Но мы-то знаем, что за веру в Орде не казнили. Анализ параллельных казней в Монгольской империи позволяет утверждать, что все русские князья были обвинены в государственных преступлениях. И за эти государственные преступления были казнены. Даже способ казни может сказать, за что казнили того или иного князя.

Дмитрий Михайлович убивает Юрия Даниловича Московского в Орде. Из «Царственного летописца». Фото wikipedia.org



Самый короткий эпизод — казнь Дмитрия Михайловича Тверского — подсказывает, что казнили его за покушение на ханскую власть. Дмитрий Михайлович 21 ноября 1325 года столкнулся на ханском дворе с Юрием Даниловичем, князем Московским. Это случилось накануне даты казни князя Михаила — отца Дмитрия, которого казнили 22 ноября. Дмитрий по прозвищу «Грозные очи» достал саблю и зарубил Юрия, которого считали в Твери виновником всех бед и, в частности, виновником казни князя Михаила. Этим он нарушил сразу несколько законов ордынского государства, в том числе законы христианской морали. Поэтому даже христианские книжники не искали ему оправданий. Хан Узбек целый год думал, что делать с этой ситуацией. С одной стороны, к этому времени князь Юрий сам сильно провинился перед ним, но с другой стороны, Дмитрий нарушил ханские судебные прерогативы. Только хан может судить и выносить приговор. То, что сделал Дмитрий, было покушением на власть хана и каралось смертью.

Иван Калита — собиратель русских земель и ханский гвардеец

Военная обязанность русских князей перед Ордой — это еще один интересный сюжет, который разбирает воронежский историк:

— Русские князья, как ордынские эмиры, обязаны были предоставить для службы в гвардии одного из своих близких родственников. Сыновей, братьев или племянников. Но прямых упоминаний в русских источниках — только два. Это Глеб Василькович Ростовский и Василий Ярославский. Прямо написано, что они служили в Орде. Глеб был женат на ордынке. Статус ее неизвестен, но поскольку за разрешением он ездил в сам Каракорум, то статус был достаточно высоким. Скорее всего, она была чингизидка. А Василий Ярославский — потомок князя Федора Ярославского, который был женат на дочери хана. Есть основания с уверенностью на 95% говорить, что это был хан Менгу-Тимур. Будучи в родстве с ордынским правящим домом, они были обязаны служить.

С московским домом можно восстановить один интересный эпизод по косвенным данным. Князь Юрий Данилович, как известно, женился на сестре хана Узбека после длительного пребывания в Орде. Что он там делал? Понятное дело, боролся за власть. Но еще, по всей видимости, он служил в гвардии, и за это позволили ему жениться. Его жена Кончака прожила недолго. Но тем не менее с 1320-го по 1322 год фиксируется пребывание в Орде его младшего брата Ивана, причем приезжает он туда после смерти старшего брата Бориса. Получается, что он, наследник московского и владимирского престолов, отправляется служить в гвардию.

Родство с ордынским правящим домом позволяет понять, кто такой Иван Калита для ордынцев. Он брат зятя хана, жена которого умерла. Ведь Юрий Московский получил ярлык на великое княжество, потому что его дети могли стать правящими князьями. А Рюриковичи не могли управлять Чингизидами. Из-за смерти Кончаки это не сложилось, но положение московских князей, в том числе Ивана Калиты, в ордынской клановой системе оказалось весьма любопытным.

Про меня часто говорят, что вот этот бородатый Селезнев пользуется теми же методами, что и фоменковцы. Да, доказывая их несостоятельность, я пользовался их же методами: спекуляциями, логическими подменами. А они могут на нашем поле — научными методами?



«В исторической науке не принято реалии XIII века восстанавливать по картам XVII века»

Выступая в Институте истории им. Ш. Марджани, Юрий Селезнев говорил, что историку доступно только моделирование прошлого по источникам. Полностью реконструировать, как все было на самом деле, никому не под силу. И этим историческая наука отличается от различных неофициальных течений, которые претендуют на открытие достоверного знания. Одно из таких течений — «Новая хронология», последователи которой часто касаются сюжетов, связанных с историей Руси и Золотой Орды. Юрий Селезнев — один из наиболее принципиальных полемистов с последователями математиков Анатолия Фоменко и Глеба Носовского, согласился ответить на несколько вопросов «Реального времени»:

— В чем причина привлекательности утверждений «Новой хронологии» о том, что никакой Орды и Руси не было, а была некая великая евразийская империя?

— Общество ожидает новых открытий, хочет неких сенсаций, и вот вроде как настоящие академики и уважаемые люди говорят: «А смотрите, на самом деле было не так!» Человеческий мозг ищет нового знания, но возникает вопрос об адекватности этого знания. Другая причина в псевдологической форме изложения. Если нам говорят, что монголы не могли дойти до Европы на своих конях, потому что их было мало и они были дикие, что вообще ничего неизвестно о Чингисхане монголам в XIX веке, то можно попасться в эту ловушку.

— Как же тогда вести полемику с этими утверждениями?

— Ловушка в том, что мы попадаем на их поле, на котором они сильны. Их надо вытащить на наше поле. Про меня часто говорят, что вот этот бородатый Селезнев пользуется теми же методами, что и фоменковцы. Да, доказывая их несостоятельность, я пользовался их же методами: спекуляциями, логическими подменами. А они могут на нашем поле — научными методами? Давайте проверим источники физико-химическими методами! Вот вы говорите, что ранних летописей нет, но они есть. Вы говорите, что Плано Карпини не ездил в Монгольскую империю, потому что его сочинение подделали в XVIII веке. Но, простите, есть рукопись XIII века.

Есть, например, исследование филолога Зализняка о «Слове о полку Игореве». Он каждое слово из текста проверил на то, в какой период оно бытовало. Выстроил все слова в таблицу и получилось, что все они одновременно могли употребляться в конце XII века. Ни раньше, ни позже! Соответственно, не могло быть «Слово» написано ни раньше, ни позже. Гуманитарная наука филология? Да. А проверено арифметическими методами.

«Есть спекуляция на картах XVII века, где изображена Тартария. Но в исторической науке не принято реалии XIII века восстанавливать по картам XVII века. Это все равно, что мы будем говорить о современной России по картам середины XIX века». Фото wikipedia.org



Или есть спекуляция на картах XVII века, где изображена Тартария. Но в исторической науке не принято реалии XIII века восстанавливать по картам XVII века. Это все равно, что мы будем говорить о современной России по картам середины XIX века. США, Финляндия и Польша сильно занервничают. Не всегда удается убедить оппонентов.

Но если человек понимает, что у исторической науки есть адекватная методика, то он начинает перепроверять то, во что он фактически верит, и соответственно, приходит к более адекватным выводам.

— Где историки ловят последователей «Новой хронологии» по вашей главной теме — отношений Орды и Руси?

— Самое главное, о чем всегда говорят фоменковцы, что все данные о более древней истории подделаны в XVII, XVIII и XIX веках. Почему это так, понятно. Они утверждают: Ярослав и Батый — это одно и то же лицо. А Плано Карпини видел и того и другого. И это были разные люди. Хорошо, значит, Плано Карпини никуда не ездил, Марко Поло тоже все напридумывал, русские летописи вообще переписаны в XVIII веке, хотя есть Новгородская первая летопись в рукописи XIV века. Если ее переписали Романовы, то они, наверно, машину времени изобрели. А Плано Карпини еще и на латыни подделали.

Опять же есть археологические данные, которые мы находим по всей Восточной Европе: вооружение и другие предметы ордынского происхождения. Это все четко датируется XIII—XIV веками.

— Вы сказали, что высоко цените Льва Николаевича Гумилева. Но ведь его тоже называют мифотворцем?

— Я ко Льву Николаевичу отношусь достаточно уважительно. Он красиво написал много интересных концепций. Что подводит труды Гумилева, то он в деталях начал вольно обращаться с фактами. Сознательно или не сознательно — я не знаю. И сам начал порождать мифы. Взять тот же самый миф о побратимстве Александра Невского с Сартаком. Раз Александр Ярославич и Сартак — побратимы, что в принципе было невозможно, то Александр — это приемный сын Батыя, а значит, Батый и Ярослав — это одно лицо, как у фоменковцев. К сожалению, Лев Николаевич дал много толчков к мифотворчеству. С одной стороны, это понижает уровень его работ. С другой стороны, ни в коей мере не понижает теоретические проблемы, которые он поднял. Тот же вопрос о симбиозе и взаимодействии Руси и Орды — он все равно остается. Мы ведь не можем сказать, что на Руси стояли оккупационные войска. А тогда как?

— Был ли союз Руси и Орды?

— Для Средневековья говорить о союзе? Это в принципе невозможно. В то время была строго иерархическая система.