Делюс Сиразетдинов: «Они понимают, что инвестируют в Россию, и готовы с нами — в омут с головой»

В Казани построят дом на деньги пенсионеров из Европы

Фото: Роман Хасаев

Инвестиционный фонд KGAL из Германии заинтересовали вложения в казанскую недвижимость. Компания вернулась в Россию через 18 лет и решила возобновить бизнес с рынка жилья в Татарстане. Первую сделку немцы заключили с застройщиком «КамаСтройИнвест». Что представляет собой их совместный проект — жилой комплекс «Тиффани» на берегу Кабана — в материале «Реального времени».

Вместо денег дольщиков — пенсии немцев



Десятиэтажный дом с источником финансирования из Мюнхена построят на берегу озера Кабан по улице Хади Такташа недалеко от «Сувар Плазы». Примечательно, что это будет первый в Татарстане жилой комплекс, на возведение которого пойдут вложения иностранцев, а не только деньги дольщиков, банков или собственные. Западные инвесторы обычно не рискуют связываться с российским рынком недвижимости — до сих пор здесь заправляли в основном китайские и турецкие компании. Тем и примечателен приход немцев, которые выбрали Казань для своего пилотного проекта в девелоперской сфере нашей страны.

Первую сделку инвестфонд KGAL заключил с казанским застройщиком «КамаСтройИнвест». Меморандум подписали при посредничестве Агентства инвестиционного развития РТ. «Это не просто пустой меморандум на публику. Буквально позавчера была рабочая встреча, из Мюнхена приезжали представители, и мы обсуждали в каком направлении двигаться», — сообщил в конце января гендиректор компании-застройщика Делюс Сиразетдинов, а в эти дни рассказал нашему изданию подробности проекта:

— Договор инвестирования пока не заключен, в данный момент сделка структурируется. Это же европейский инвестиционный фонд, они будут работать через российскую компанию. Осталось решить только технические моменты. Надеюсь, что в этом году мы уже приступим к строительству дома. Сейчас согласовывается концепция набережной озера Кабан, в которую включен и наш дом. Как только вопрос решится у президента, мы сможем выйти на согласование эскизного проекта. Предварительно с главным архитектором и Минкультом РТ он уже согласован, у них вопросов не осталось, — говорит Сиразетдинов.

Десятиэтажный дом с источником финансирования из Мюнхена построят на берегу озера Кабан по улице Хади Такташа недалеко от «Сувар Плазы»



«Они понимают, что инвестируют в Россию»

Дом на 88 квартир с подземным паркингом на 112 машин и офисами на первом этаже. Это жилье бизнес-класса, которое органично впишется в среду, обещают в компании: «Самое главное — сейчас эскизные проекты согласовывают не отдельно, а в рамках общей концепции развития набережной Кабана. Потому что создается единое общественное пространство, где каждый объект несет свои функции».

Изначально жилой комплекс называли «Тан Жиле», но позже рабочее название поменяли на «Тиффани» — в честь цветового решения верхних этажей. Больше всего в доме двухкомнатных квартир — 45, трехкомнатных — 34, а вот «однушек» всего ничего — 9, видимо, в связи с изменившейся структурой спроса, когда квартиру в основном покупают для жизни с семьей. Представители фонда, по словам девелопера, в проект особо не вмешиваются:

— Для них самое главное — только финансовые условия, о которых мы уже договорились. Они нам полностью доверяют. Мы думали, для них чем меньше рисков, тем лучше, потому что они понимают, что инвестируют в Россию. Но после некоторых встреч говорят: «Мы все видим — как вы считаете, что вы делаете. Поэтому мы спокойно берем эти риски на себя», — и готовы с нами в омут с головой, — пересказывает общение с партнерами Делюс Сиразетдинов.

— Нас удивила высокая степень их доверия, — говорит коммерческий директор компании Антонина Дарчинова. — Потому что мы-то привыкли, что в России не весь рынок стабильный, часто недострой бывает, и многие стараются себя защитить. А здесь наоборот — они инвестируют собственные средства, с большой долей уверенности относятся к этому проекту, что, конечно, приятно.

Впрочем, говорить о беспечности инвесторов не приходится: основные клиенты KGAL — европейские пенсионные фонды. Поэтому в компании тщательно изучают проекты для инвестиций. В основном фонд работает в Болгарии, Венгрии и в других странах Европы. Интересуется вложениями в энергетику, авиацию, сельское хозяйство.

«Нас удивила высокая степень их доверия, — говорит Антонина Дарчинова. — Потому что мы-то привыкли, что в России не весь рынок стабильный, часто недострой бывает, и многие стараются себя защитить». Фото Максима Платонова



Дороже, чем в банке, но выгоднее

Условия сделки застройщик не готов обсуждать — «это коммерческая тайна». Сообщил только, что дом возведут как на средства фонда, так и с привлечением собственных источников «КамаСтройИнвеста». KGAL будет выделять деньги несколькими траншами, по мере необходимости.

Вложения немцев обойдутся недешево, признались в компании. Но пояснили, почему для них эти средства выгоднее, чем кредитные. Кроме того, с учетом грядущего отказа от «долевки», сотрудничество с инвестфондами дает застройщикам дополнительные возможности:

— Это дороже с точки зрения процентной нагрузки, но выгоднее по другим причинам. Скоро нам перекроют доступ к работе по ДДУ и предложат банки. Банк требует много документов, выдает деньги только после получения разрешения на строительство и когда уже есть участок. А ведь нам еще нужны средства на проектирование и покупку земли. Для строительства в центре мы должны произвести очень большие изыскательные работы, понести большие затраты. Когда мы привлекаем сторонние инвестиции, как с фондом, они готовы вкладываться в проект на более раннем этапе. С этой точки зрения — это более выгодно для всех застройщиков, у нас больше развязаны руки, мы сможем запускать новые проекты, — поясняет Дарчинова.

KGAL нарастит объемы инвестиций на рынке жилья Казани

В Агентстве инвестиционного развития РТ нашему изданию рассказали подробнее о проекте KGAL, его интересе к Татарстану и планах. Первая рабочая встреча с представителями фонда прошла в ходе одной из поездок делегации АИР в Германию в Мюнхене. Уже тогда стороны определили основные отрасли, в которые компания готова инвестировать, и выяснили приоритетные направления для развития на постсоветском пространстве.

В дальнейшем агентство направило фонду татарстанские проекты, которые соответствовали его требованиям. Пришли к совместному решению — строить жилой дом в Казани. Рассматривали разных застройщиков, но в итоге для первой сделки выбрали компанию Делюса Сиразетдинова.

— Фонд устроила модель бизнеса компании и концепция объектов, которые были предложены. Дома очень похожи на то, что строится сейчас в Европе, когда реализуется концепция «walkability». Свою роль сыграло и оперативное принятие решений руководством компании, — пояснили выбор девелопера в АИР РТ.

Если проект будет успешным, KGAL намерен увеличить объемы инвестиций в недвижимость в Татарстане. На следующем этапе планирует вложиться в легкую промышленность и переработку сельхозпродукции.

«Дома очень похожи на то, что строится сейчас в Европе, когда реализуется концепция «walkability». Свою роль сыграло и оперативное принятие решений руководством компании», — пояснили выбор девелопера в АИР РТ



«Раньше у нас не хватало компетенций привлекать иностранные фонды»

В агентстве также не стали разглашать условия сделки между KGAL и «КамаСтройИнвест»: «Но можно отметить, что сделка устраивает обе стороны. В дальнейшем, когда компания сориентируется на российском рынке и на практике реализует требования к застройщикам в соответствии с новым законодательством, возможно, будет решен вопрос долевого строительства, — полагают в АИР и добавляют: — Наша цель — в дальнейшем привлекать в Татарстан дешевые длинные деньги».

На вопрос, не пугала ли инвестора ситуация с обманутыми дольщиками в России, в АИР ответили, что договор, который был подписан между застройщиком и фондом, учитывает все возможные риски и проверен в соответствии с требованиями международной юридической экспертизы. Для KGAL проект в Татарстане — первый в России с начала 2000-х годов. Раньше фонд не работал на рынке республики.

В агентстве подчеркивают, что иностранные инвестиционные фонды открывают возможности не только для девелоперов, но и для других проектов: «Это, в первую очередь, длинные и достаточно дешевые деньги». Такие источники с учетом непростой экономической ситуации на рынке достаточно привлекательны для российских предпринимателей. Поэтому в АИР возлагают большие надежды на данный проект:

— Раньше у нас не всегда хватало компетенций для того, чтобы привлекать иностранные фонды, так как они работают, как правило, либо по нормам английского права, либо у них есть ограничения по европейским и международным стандартам. Сейчас мы предпринимаем первые такие попытки, надеясь, что они будут успешными.

Строительство жилого дома на Кабане — пилотный проект KGAL в России, и если он принесет пользу всем участникам сделки, в Казани могут открыть филиал немецкого инвестфонда.