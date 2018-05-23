Самые богатые депутаты Мордовии: более 600 миллионов на человека и связи с Меркушкиным

Две трети доходов депутатов Госсобрания Мордовии пришлись на одного человека

«Реальное время» продолжает заглядывать в кошельки депутатов Приволжского федерального округа. Недавно выходили материалы о Самарской области и Чувашии, а сегодня мы посмотрим, сколько зарабатывают парламентарии Мордовии. Общая сумма доходов здесь значительно больше, но, как выяснилось, связано это с финансовыми успехами лишь одного человека.

Две трети доходов всех депутатов — у одного человека

Как можно узнать из деклараций о доходах, в общей сложности 47 депутатов Государственного собрания Мордовии в 2017 году заработали очень крупную сумму — 609 млн рублей. Еще 103 млн заработали их супруги. При этом по сравнению с прошлым годом доходы самих депутатов снизились на 21%, а вот их жены и мужья, напротив, увеличили доходы в 2,5 раза. Общий доход всех семей депутатов Госсобрания снизился на 12% — с 808,6 до 712 млн рублей. В среднем на одну семью мордовского депутата, таким образом, приходится 15,2 млн рублей дохода или по 1,26 млн рублей в месяц.

Тем не менее важно тут отметить, что две трети этих совокупных доходов приходится лишь на одного депутата, причем это касается как его самого, так и его жены и, как следствие, совокупного семейного дохода.

Речь идет о Сергее Сиушове — «единороссе», члене комитета Госсобрания Мордовии по аграрным вопросам, природопользованию и строительству. Сиушов также является директором ОАО «Мордовцемент» и ООО «Сфера» (группе принадлежат торговая марка «Хорошее дело», производящая мясные изделия, куриная продукция «Чамзинка», молочная продукция «Мечта» и «Ясный Луг») — вероятно, основная масса дохода получена все же от этой, а не от депутатской деятельности. При этом депутатом он является уже пятый созыв подряд — начиная со второго, выборы в который состоялись в декабре 1999 года.

По данным СМИ, совладельцами «Мордовцемента» являлись родственники бывшего главы Мордовии, а затем — Самарской области Николая Меркушкина, а самому Сиушову принадлежало около 13% компании — в 2014 году компания вошла в «Евроцемент групп». В 2015 году Сиушов занимал первое место в рейтинге доходов госслужащих, по данным Forbes, с 6,88 млрд заработанных рублей. С тех пор доход депутата значительно снизился, но по-прежнему огромный. В 2017 году он заработал 423 млн рублей, что на 20% меньше, чем годом ранее. Еще 73,3 млн рублей заработала его супруга — ее доход вырос за год в 4,5 раза.

В 2015 году Сиушов занимал первое место в рейтинге доходов госслужащих, по данным Forbes. Фото stolica-s.su



При этом в собственности у самого Сергея Сиушова нет недвижимости и автомобилей — только жилой дом площадью 645 кв. м в пользовании. Его супруга владеет автомобилем Lexus, а также половиной участка в 1 064 кв. м, квартирой в 71,8 кв. м и половиной квартиры в 42 кв. м. Что интересно, в 2017 году немного денег принес в семью и несовершеннолетний ребенок — 1 750 рублей.

Банкир от фигурного катания и электромеханик на снегоболотоходе

Даже обладатель второго места по доходам в Госсобрании Мордовии значительно — более чем в восемь раз — уступает Сергею Сиушову. Этот человек — Владимир Грибанов, председатель правления и президент АККСБ «КС Банк», он же — основной акционер. Также Грибанов является членом комиссии по банкам и банковской деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей, заместителем председателя Совета Ассоциации региональных банков России, президентом Федерации фигурного катания Мордовии и вице-президентом Федерации фигурного катания на коньках России.

Доходы его в 2017 году составили 50,1 млн рублей, что почти на треть меньше, чем годом ранее. Еще 7,7 млн рублей заработала супруга Грибанова, за год увеличив доход на 12%. Что касается собственности, то у Владимира Грибанова нет автомобиля, зато довольно много недвижимости: два земельных участка на 2 700 кв. м, дом на 578 кв. м, две квартиры (123 и 69 кв. м), гараж и два нежилых помещения. У супруги есть земельный участок на 1 345 кв. м и жилой дом на 555 кв. м, а также автомобиль Porsche.

Доходы депутата, расположившегося на третьем месте, — еще в два раза меньше, чем у Владимира Грибанова, и почти в 20 раз меньше, чем у Сергея Сиушова. Это Владимир Евтеев, который по сравнению с прошлым годом заработал почти на треть меньше — 22,5 млн рублей. Жена его «просела» по доходам еще сильнее — они снизились с 1,14 млн до 563 тыс. рублей.

Владимир Евтеев является директором ПАО «Ковылкинский электромеханический завод», входящего в структуру «Ростеха» и «прославившегося» в марте 2018 года закупкой оборудования, используемого для майнинга криптовалют. Евтеев является также членом комитета Госсобрания Мордовии по бюджету, финансам и налогам, избирается в местное Госсобрание вот уже четвертый раз подряд. В собственности у него три земельных участка суммарной площадью примерно 4 тыс. кв. м, один из которых — на полторы тысячи «квадратов» — совместная собственность с супругой. Также совместно с супругой он владеет жилым домом на 288 кв. м, двумя гаражами и «иным недвижимым имуществом». Помимо этого, совместно с женой Евтеев владеет автомобилем Toyota, снегоболотоходом и прицепом для автомобиля.

Владимир Евтеев является директором ПАО «Ковылкинский электромеханический завод», входящего в структуру «Ростеха» и «прославившегося» в марте 2018 года закупкой оборудования, используемого для майнинга криптовалют. Фото stolica-s.su

Повелители газа и асбестоцемента

Расположившийся на четвертом месте Алексей Чингалев за год заработал 16,5 млн рублей. Как и все депутаты Госсобрания из топ-4, за год он снизил доходы примерно на треть — с 23,5 млн рублей. Уменьшились доходы и у его супруги — с 1,33 млн до 1,23 млн рублей.

Чингалев уже очень давно — с 1993 года — является гендиректором ОАО «Лато» в рабочем поселке Комсомольский в Чамзинском районе. Как следует из информации на сайте предприятия по производству шифера и хризотилцементных труб, оно было образовано в 1993 году в процессе приватизации на базе государственного предприятия Алексеевский комбинат асбестоцементных изделий. Его директором Чингалев был с 1983 по 1993 год. Само «Лато», по данным ЕГРПО, на 83,99% принадлежит неназванным гражданам России, а еще на 16,01% — саранскому ООО «Карнелиус», владельцем которого выступает Сергей Чингалев — судя по отчеству, сын Алексея Чингалева. Человек с таким же именем является заместителем генерального директора предприятия по экономике.

Депутат Чингалев входит в комитет Госсобрания Мордовии по экономической политике, предпринимательству и собственности. Он, как и его супруга, не владеет автомобилями, а из недвижимости на двоих с женой — земельный участок на 1,3 тыс. кв. м, жилой дом на 505 кв. м, две квартиры площадью около 60 кв. м и «иное недвижимое имущество» площадью 70 кв. м. Помимо этого, лично у Чингалева есть и еще одно «иное недвижимое имущество» площадью 4,7 кв. м.

Замыкает пятерку богатейших депутатов Госсобрания Мордовии Максим Автаев. Доход его, однако, в два с лишним раза меньше, чем доход Алексея Чингалева — 7,5 млн рублей. В отличие от четырех самых богатых депутатов он смог увеличить доход, пусть и незначительно — на 9%. А вот рост доходов его супруги стал одним из самых значительных: за год доход ее вырос почти в 22 раза — со скромных 146 тыс. до 3,2 млн рублей.

Максим Автаев является гендиректором двух крупнейших мордовских «дочек» «Газпрома». Фото mordovregiongaz.ru

Максим Автаев является гендиректором двух крупнейших мордовских «дочек» «Газпрома» — ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» (с 2014 года) и АО «Газпром газораспределение Саранск» (с 2017 года). Депутат, судя по всему, является большим любителем российских машин — к сожалению, в декларации не указано, каких именно. Известно, что он владеет двумя ВАЗами, УАЗом, неким «М21» (вероятно, подразумевается «Волга»), пятью российскими грузовиками, мотороллером и мотоколяской «Муравей», мотоциклом «Харлей» (возможно, имеется в виду Harley-Davidson), двумя полуприцепами МАЗ и прицепом. Из недвижимости у него есть 10 земельных участков, включая один очень большой, в 120 тысяч кв. м, жилой дом на 215 кв. м, квартира 96 кв. м и еще одна сотая в квартире на 43 кв. м, гараж и бокс гаража, три «иных недвижимых имущества». У супруги Автаева — автомобиль Porsche, две квартиры — 43 и 41 кв. м, а также сотая доля квартиры в 43 кв. м. Кроме того, ребенку депутата принадлежит квартира в 74 кв. м и восемь сотых квартиры на 43 кв. м.

Директора компаний Меркушкина и депутаты победнее

Находящиеся во второй половине топ-10 мордовские депутаты заработали за 2017 год от 4,6 до 6,5 млн рублей. На шестом месте, в частности, расположился Игорь Константинов с доходом 6,538 млн рублей. У самого депутата Константинова относительная стабильность в доходах, по сравнению с прошлым годом они выросли всего на 6%. А вот его супруга рекордно увеличила свои доходы, даже больше, чем жена Максима Автаева, — в 81 раз, с 36 тыс. до 2,97 млн рублей. С 2014 года он занимал должность заместителя генерального директора, затем — генерального директора ГУП Мордовии «Лисма» — по данным сайта предприятия, крупнейшего производителя источников света на территории России и стран СНГ. В собственности Игоря Константинова совместные с супругой дом на 145 кв. м, квартира 68 кв. м и автомобиль Mitsubishi.

Седьмое место занял Александр Поздняков, член комитета Госсобрания Мордовии по аграрным вопросам, природопользованию и строительству, заслуженный работник сельского хозяйства России и гендиректор (а также единственный учредитель) ОАО «Агрофирма «Норов». В 2017 году он заработал 6,3 млн рублей — на 80% больше, чем годом ранее. Его супруга заработала всего 156 тыс. рублей — в 2016 году ее доход составил 137 тыс. В собственности у депутата четыре земельных участка суммарной площадью около 8 тыс. кв. м, жилой дом на 251 «квадрат», квартира в 93 кв. м, бокс гаража и нежилое помещение. У супруги Александра Позднякова собственности нет.

Александр Атласов входит в комитет Госсобрания по аграрным вопросам, природопользованию и строительству. Фото Юлии Честновой (stolica-s.su)



На восьмом месте расположился Александр Болдырев с доходом 6,14 млн рублей. За последний год он увеличил сумму заработанных денег на 14%, а его супруга — и того больше: с 254 тыс. до 1,35 млн рублей. Уже с 2006 года Александр Болдырев занимает должность гендиректора АО «Мир цветов», а до этого два года работал начальником отдела по общим вопросам и начальником управления по общим вопросам администрации Саранска. Любопытно, что «Мир цветов» на 74% принадлежит ООО «Таллея», 71,5% которой, в свою очередь, принадлежит Владимиру Грибанову — обладателю второго места в топ-10 депутатов Мордовии.

В собственности у Болдырева автомобиль Mercedes-Benz, земельный участок на 2 тыс. кв. м, квартира на 62 кв. м и бокс гаража. Также ему принадлежит половина доли в квартире на 101,5 кв. м (вторая половина, видимо, у супруги — и это ее единственная собственность) и четверть квартиры на 90 кв. м.

Девятое место — у Антона Бузлаева с доходом в 5,3 млн рублей. По сравнению с прошлым годом его доход снизился на 39%, а доход супруги не изменился и составил 144 тыс. рублей. Бузлаев, будучи членом комитета Госсобрания Мордовии по экономической политике, предпринимательству и собственности, также является с 2010 года гендиректором АО «Лидер-Компаунд» (основным учредителем, согласно данным ЕГРЮЛ, является республиканский фонд поддержки социально-экономических программ «Созидание»). Компания занимается производством изоляционных материалов для кабельно-проводниковой техники. У Бузлаева с супругой в общей собственности земельный участок на 1 500 кв. м, жилой дом на 185 кв. м, а также автомобиль Mitsubishi.

Замыкает десятку Александр Атласов, заработавший в 2017 году 4,64 млн рублей. За год его доход вырос на 12%, а доход супруги составил примерно 445 тыс. рублей. Ранее Атласов работал в компании «Мордовстройтранс», затем — в ООО «Астертранс». С 2005 года Атласов является директором предприятий, входящих в «Мордовское агропромышленное объединение», которое, по данным СМИ, контролировал сын бывшего главы Мордовии и Самарской области Николай Меркушкин. Эти предприятия — ООО «МАПО-Транс» (транспортная компания, основанная «Саранским элеватором», сейчас также занимается строительством) и ООО «Ромодановосахар» (производитель сахара). Сам Александр Атласов входит в комитет Госсобрания по аграрным вопросам, природопользованию и строительству. В собственности у него три земельных участка общей площадью около 4700 кв. м, дачный дом на 262 кв. м и квартира на 98 кв. м. В собственности у его супруги — только автомобиль Toyota.

Доходы депутатов Государственного собрания Мордовии

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО депутата ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРГУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2016 ГОДУ, РУБ. 1 1 СИУШОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 423.108.134,00 73.318.896,00 530.789.635,00 2 2 ГРИБАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 50.101.522,00 7.711.705,00 71.405.795,00 3 3 ЕВТЕЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 22.500.266,00 562.852,00 31.865.661,00 4 4 ЧИНГАЛЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 16.553.513,00 1.232.338,00 23.539.287,00 5 5 АВТАЕВ МАКСИМ ПЕТРОВИЧ 7.543.867,00 3.190.395,00 6.951.153,00 6 6 КОНСТАНТИНОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ 6.538.483,00 2.969.876,00 6.163.342,00 8 7 ПОЗДНЯКОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ 6.331.145,00 156.000,00 3.511.737,00 7 8 БОЛДЫРЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 6.140.502,00 1.352.273,00 5.364.825,00 9 9 БУЗЛАЕВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 5.316.231,00 144.000,00 8.654.533,00