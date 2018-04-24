Угасание «умного города» в Корее: жизнь, сравнимая с пребыванием в заброшенной тюрьме

Как южнокорейский Сонгдо, расположенный в двух часах езды от Сеула, не смог найти достаточное число инвесторов и резидентов и теперь умирает

Южнокорейский «иннополис» в городе Сонгдо неожиданно попал в поле зрения мировых СМИ. Медленное угасание проекта, в который было вложено 35 миллиардов долларов, произошло из-за того, что город не смог найти достаточное количество инвесторов и привлечь представительства многих крупных мировых компаний. Не помогает даже то, что в Сонгдо находится 312-метровый небоскреб Northeast Asia Trade Tower (до 2016 года был самым высоким зданием в Южной Корее). Предлагаем читателям «Реального времени» статью о неудавшемся «умном проекте».

Южнокорейскому «умному городу» Сонгдо одно время прочили участь технологического оазиса. Но со старта масштабного проекта, запущенного в строительство в 2002 году, прошло уже более 15 лет, а город остается полупустым и недостроенным. Сонгдо, который сравнивают с заброшенной тюрьмой и Чернобылем, должен был стать иконой светлого будущего, но сегодня, несмотря на лоск высотных зданий, его широкие улицы остаются пустыми — и непохоже, что в скором будущем что-то изменится.

«Умный город» Сонгдо на северо-восточном побережье Южной Кореи, также известный как Международный бизнес-округ Сонгдо, должен был стать технологической столицей полуострова, городом будущего, больше похожим на утопию из научной фантастики, чем на рядовой город современности, рассказывает Daily Mail.

Среди технологий, которые обещали внедрить повсеместно, были интерактивные панели на улицах, позволявшие взаимодействовать с городскими системами, возможности удаленного контроля всего и вся, пневмотрубы, «высасывающие» мусор прямо из квартир. Весь мусор перерабатывался, а то, что нельзя было использовать повторно, отправлялось на выработку электроэнергии.

Сегодня, более чем 15 лет спустя после старта проекта, фотографии города, сделанные туристами и местными жителями, служат свидетельством того, что даже самые светлые начинания вынуждены сталкиваться с барьерами реальности.

Сегодня в городе постоянно живут около 70 тысяч жителей — построенные жилые здания заполнены меньше, чем на четверть. Горожане утверждают, что если не произойдет срочных изменений, эта цифра с годами будет только падать. А из запланированных в проекте зданий до сих пор возведено меньше половины.



При виде пустоты на широких улицах города в голову закрадывается мысль: «Должно быть, не та Корея». И хотя в столице Северной Кореи действительно пугающе пусто — так показывают фото Пхеньяна с дрона — Сонгдо все-таки находится с южной стороны границы.

Проект стоимостью 35 млрд долларов не смог найти достаточное количество инвесторов и привлечь представительства многих крупных мировых компаний. Даже несмотря на то, что в Сонгдо находится 312-метровый небоскреб Northeast Asia Trade Tower, до 2016 года остававшийся самым высоким зданием в Южной Корее.





Планирование города, который предстояло создавать с нуля, основывалось на повсеместном внедрении современных технологий. Город должен был стать утопией, где автомобиль на улице был бы редким исключением, основным видом передвижения должен был стать велосипед, а 40% городского пространства занимали бы зеленые насаждения.



Архитектурной компанией, спроектировавшей город, выступило нью-йоркское бюро Kohn Pedersen Fox. Компанией, владеющей большей частью Songdo Interdnational Business District, является американская строительная компания Gale International — ей принадлежит 61% проекта стоимостью 35 миллиардов. При этом финансирование амбициозного проекта легло на бюджет южнокорейского города Инчхона — непосредственного соседа Сонгдо, с которым у него общая граница.



В центре города был заложен местный аналог нью-йоркского Центрального парка — огромный зеленый остров, окруженный технологичными небоскребами.



Первый этап строительства предполагал 80 тысяч квартир, 5 млн квадратных метров офисных пространств и почти миллион квадратных метров торговых площадей. Годом, когда Сонгдо должен был стать полностью функциональным, был намечен 2015-й. С тех пор эту дату переносили уже дважды: сначала на 2018-й, затем на 2022 год.



Несмотря на все это, строительные компании, вложившиеся в Сонгдо, не оставляют надежд привлечь в город иностранные вложения. Их последняя попытка — микрорайон, получивший название «Американский город».

Люксовый район с внедрением передовых технологий и школой с американской и британской моделью обучения строится с расчетом на привлечение эмигрантов из США, Великобритании, Австралии, Канады, Германии и Новой Зеландии. О строительстве района было объявлено в январе 2014 года. Авторы проекта надеются, что микрорайон, включающий три башни высотой до 50 этажей, поможет увеличить скромное население города на 20%.

Руководитель проекта Аугистин Ким говорит, что микрорайон «ориентирован на людей, которые покинули Корею в погоне за американской мечтой 40 лет назад». У горожан другое мнение, рассказал местный житель Сим Ён Рей Daily Mail.

«Это город-призрак. Здесь много иностранных школ, больниц и прочих удобств. Но они все слишком дорогие. Все дорогое.

Может быть, в будущем они будут развивать это пространство. Но люди уже начинают уезжать. Они так сфокусировались на привлечении иностранцев, что забывают, что обычные люди тоже здесь живут.

Если бы они начали думать о том, как сделать жизнь здесь дешевле, Сонгдо мог бы стать лучшим городом не просто в Корее — во всем мире. Но строительство слишком затянулось».

Другой житель города описывает жизнь в Сонгдо как «пребывание в заброшенной тюрьме». Улицы, тротуары и велосипедные дорожки выглядят странно пустыми для города таких размеров — как и заметная нехватка музеев, театров и кинотеатров. Не играет на руку городу и то, что Сонгдо расположен в двух часах езды от Сеула, столицы страны.

Блогер Иан Джеймс, автор Korea Expose, назвал город в своем материале «пустым, как Чернобыль».

«Сонгдо — новый тип города: полностью искусственный, тщательно спроектированный, без тени разрушения или бедности. И почти пустой. Это человеческая пустыня.

Кто-то сказал, что у города нет характера. Я считаю, что в нем больше характера, чем почти в любом другом городе Южной Кореи. Здесь есть давящая, почти чернобыльская пустота. Почти чувствуешь, что еще пара лет — и в этих огромных зданиях никого не останется».

Удастся ли Сонгдо оставить «фазу Чернобыля» позади и найти своих жителей или же город стоит на пороге массового бегства тех, кто в нем еще остается, покажет время. А пока что остается наблюдать, смогут ли «Американский город» и другие проекты вдохнуть жизнь в стагнирующий Сонгдо — и любоваться на город ночью, когда его невероятная пустота теряется среди неоновых огней.



У Сонгдо еще есть все шансы выкарабкаться из своего положения. И если и не стать утопией, то хотя бы не превратиться в город-призрак. Куда меньше повезло спортивным объектам, которые в Рио-де-Жанейро строили к летней Олимпиаде 2016 года. Сегодня на разваливающиеся бассейны и стадионы, в которые были вложены миллионы долларов инвестиций, нельзя взглянуть без слез.

А вот так выглядит зона отчуждения вокруг атомной станции «Фукусима», на которой в 2011 году в результате землетрясения и цунами произошло наводнение. Туда, рискуя жизнью, пробрался фотограф — и больше всего его поразило то, что, в отличие от Чернобыля, город выглядел почти нетронутым.

Филипп Качалин, medialeaks.ru

