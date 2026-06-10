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Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов

07:00, 10.06.2026

Днем местами кратковременный дождь, гроза

Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза, утром в отдельных районах туман.

Ветер северный, северо-западный 6—11 м/с, днем местами кратковременные усиления до 15—17 м/с. Температура составит от +23 до +28 градусов.

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